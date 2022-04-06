Thời gian từ 7/4 đến 17/4, 3 con giáp xóa bỏ vận xui, đại phú cận kề, công việc có đột phá bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 05:15

Trong thời gian này, bao nhiêu khổ hạnh của 3 con giáp may mắn đều qua đi, tài lộc khắp nơi ùa về như dự báo muôn vàn thành công.

Tuổi Thân

Trong thời gian từ 7/4 đến 17/4, vận mệnh của người tuổi Thân sẽ bừng sáng trở lại sau những chuỗi ngày tiêu điều, vất vả. Cuộc đời của Thân sẽ bắt đầu có những niềm vui mới, đặc biệt là ở khía cạnh sự nghiệp.

Con giáp may mắn này như vớ được vía Thần Tài, công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi dễ dàng, bao nhiêu hàng hóa nhập về điều bán hết nhanh chóng. Chưa kể những người làm công ăn lương cũng sẽ thăng tiến vượt bậc, thành công bất ngờ.

Thời gian từ 7/4 đến 17/4, 3 con giáp xóa bỏ vận xui, đại phú cận kề, công việc có đột phá bất ngờ - Ảnh 1
Trong thời gian từ 7/4 đến 17/4, vận mệnh của người tuổi Thân sẽ bừng sáng trở lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp vì các yếu tố ngoài tác động vào, quan trọng hơn là chủ mệnh vẫn chưa tìm ra được nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, niềm vui sẽ trở lại với Tỵ từ ngày 7/4 đến 17/4 bởi lẽ bạn sẽ có những khởi đầu ở một công việc mới.

Đây có thể là dấu mốc thay đổi cuộc đời của Tỵ, giúp con giáp gặt hái được những thành công sau này. Tuổi Tỵ là con giáp được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn. Tuy công việc vẫn đang trong quá trình rối ren nhưng sẽ có hướng giải quyết nhất định. 

Thời gian từ 7/4 đến 17/4, 3 con giáp xóa bỏ vận xui, đại phú cận kề, công việc có đột phá bất ngờ - Ảnh 2
Niềm vui sẽ trở lại với Tỵ từ ngày 7/4 đến 17/4 bởi lẽ bạn sẽ có những khởi đầu ở một công việc mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày 7/4 đến 17/4, tuổi Thìn sẽ là con giáp duy nhất hưởng được may mắn trọn vẹn, phú quý ngập tràn. Tuy nhiên, Thìn thảnh thơi nhưng không đánh rơi tài vận. Dù không nỗ lực quá nhiều nhưng thời gian này, bản mệnh vẫn ôm trọn thành công một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, con giáp này nên cẩn thận kẻ gian ghen ghét, sinh lòng đố kị mà hãm hại sau lưng. Chính sự chịu thương chịu khó, chấp nhận thất bại mà Thìn rút được nhiều kinh nghiệm quý báu, làm hành trang để tiến về phía trước, gặt hái được nhiều thành công.

Thời gian từ 7/4 đến 17/4, 3 con giáp xóa bỏ vận xui, đại phú cận kề, công việc có đột phá bất ngờ - Ảnh 3
Từ ngày 7/4 đến 17/4, tuổi Thìn sẽ là con giáp duy nhất hưởng được may mắn trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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