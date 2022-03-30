Thời gian tới, các con giáp cẩn thận XUI XẺO đeo bám, GẶP MỆNH HAO TÀI

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 05:40

Thời gian tới, 3 con giáp này vẫn liên tục bị vận đen bủa vây, cẩn thận nhé!

Tuổi Dần

Nhờ Tam Hội mà tuổi Dần có cơ hội gặp được những người bạn thú vị. Nhất là những người có thể tự cười nhạo bản thân thường là một người vui vẻ và nói không với việc quan trọng hóa vấn đề khiến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì.

Thiên Quan nhắc nhở tuổi Dần rằng đừng quên rằng tương lai luôn luôn là một ẩn số, chúng không thực sự rõ trong tầm mắt của bạn lúc này đâu. Vậy thì hãy cho mình cơ hội được trải nghiệm, được khám phá, và thời gian sẽ trả lời cho bạn tất cả.

Thời gian tới, các con giáp cẩn thận XUI XẺO đeo bám, GẶP MỆNH HAO TÀI - Ảnh 1

Nhờ Tam Hội mà tuổi Dần có cơ hội gặp được những người bạn thú vị.

Trong ngày có thể có về một vài rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bản mệnh cần phải lưu tâm. Có thể bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải đối mặt nhưng nếu không tập trung xử lý sẽ khiến vấn đề cứ thế tăng lên chóng mặt trong tương lai.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, chuyện tài chính của người tuổi Mùi cuối tuần này không có tiến triển gì đáng kể, thậm chí bạn không đánh mất tiền là may mắn lắm rồi. Thời gian này, chỉ có người làm nghề tự do nhận được một ít tiền hợp đồng mà thôi

Người làm công ăn lương và người làm đầu tư, kinh doanh tốn nhiều thời gian giải quyết khó khăn nên chưa thể đạt tới bước phát triển đáng kể. Bên cạnh đó, trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại cho thấy bạn đang quá phung phí tiền của cho những mục đích không thật sự cần thiết, khiến túi tiền khó có khi nào rủng rỉnh.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng thuộc một trong những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong cuối tuần này. Bạn sẽ phải khá vất vả để có thể duy trì được sự ổn định trong cuộc sống của mình khi bên cạnh luôn có tiểu nhân lăm le gây khó dễ.

Thời điểm này, bạn làm gì cũng nên cẩn trọng, hạn chế tối đa việc mắc sai lầm. Lơ là sẽ rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng và phá hoại vận trình mà bạn đã cố gắng xây dựng, mọi công sức trước đó đều có thể bị đổ xuống sông, xuống bể đấy. Đừng để mình phải hối hận vì sự bất cẩn của bản thân.

Thời gian tới, các con giáp cẩn thận XUI XẺO đeo bám, GẶP MỆNH HAO TÀI - Ảnh 2

Tuổi Hợi cũng thuộc một trong những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong cuối tuần này.

Cuối tuần này cũng không thích hợp để bạn mạo hiểm đầu tư tài chính. Hung tinh tác động, con giáp này có thể sẽ mất một khoản tiền không nhỏ để giải quyết công việc của mình.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

 

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