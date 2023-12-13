Thời gian 6 ngày tới (14/12 - 19/12), Thần Tài trao vé vàng cho 3 con giáp, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 15:34

Những con giáp có tên trong danh sách dưới đây sẽ phát tài cực đỉnh, tài vận khởi sắc, tiền bạc đầy túi trong 6 ngày tới.

Tuổi Sửu

Vận trình của người tuổi Sửu thăng tiến ầm ầm trong 6 ngày tới. Chủ chốt là về mặt sự nghiệp, nhất là người đang làm ăn kinh doanh hoặc làm về ngân hàng, tài chính,… tài lộc thăng hoa rực rỡ, trên cung mệnh cũng xuất hiện rất nhiều cơ hội sinh sôi tiền bạc hoặc đem tới những cơ duyên về lộc vận. 

Công việc của người tuổi Sửu có thể vấp phải một số khó khăn nhưng con giáp này có khả năng tự khống chế và nhận được sự hỗ trợ của nhiều tinh tú. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu tốt đẹp trên mọi phương diện. Từ mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác cũng thân thiết và hữu hảo hơn, cho đến nhân duyên với người khác giới. Trong thời gian tới, nữ giới tuổi Sửu sẽ được ưu ái hơn khi trở nên hấp dẫn trong mắt người khác giới.

Thời gian 6 ngày tới (14/12 - 19/12), Thần Tài trao vé vàng cho 3 con giáp, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 6 ngày tới, người tuổi Hợi khá thuận lợi. Mặc dù khối lượng công việc khá nhiều làm con giáp tuổi Hợi lúc nào cũng trong tình trạng tất bật, bận rộn từ sáng tới tối, do việc gì cũng cần gấp rút hoàn thành. Tuy nhiên, bù lại mặt tài lộc vô cùng lý tưởng, cả chính tài và hoạnh tài đều có nhiều cát tinh soi chiếu nên thu về lợi nhuận không nhỏ.

Theo đó, tuổi Hợi vượng lên nên có thể tiến hành việc lớn, thúc đẩy nhân duyên tốt đẹp, công việc cũng thuận lợi hơn. Vận đào hoa của người độc thân vượng phát, tình cảm có sự tiến triển vượt bậc. Nếu bạn đã có người thầm thương trộm nhớ thì nên chọn thời điểm thích hợp để thổ lộ tình cảm với người đó, tỷ lệ thành công khá cao. Giữa các cặp vợ chồng sẽ trải qua nhiều cung bậc tình cảm thú vị, có yêu thương thì cũng có giận hờn, đấy đều là dịp để cả hai có cơ hội trải nghiệm, thêm hiểu và yêu nhau hơn.

Thời gian 6 ngày tới (14/12 - 19/12), Thần Tài trao vé vàng cho 3 con giáp, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đón chào 6 ngày tới vô cùng thuận lợi. Vận trình hanh thông, cát vận tương trợ, xuất hiện nhiều cơ hội tốt nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt kẻo tuột mất cơ hội tốt. Công việc của tuổi Thân được cải thiện đáng kể, trong khi giải quyết vấn đề đều nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng hay đối tác. Khó khăn dần được giải quyết triệt để, việc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch.

Người tuổi Thân không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiêu sài nữa. Bản mệnh cứ yên tâm hưởng thụ, đây chính là bù đắp xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua. Về phần sức khỏe và tình cảm đều không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Tình cảm phát triển tốt ví như “nấm mọc sau mưa”, đôi lứa tâm đầu ý hợp, vợ chồng son sắc yêu thương nhau. 

Thời gian 6 ngày tới (14/12 - 19/12), Thần Tài trao vé vàng cho 3 con giáp, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp nửa đầu tháng 12, Thần Tài mang lộc đến nhà, 3 con giáp đụng hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, quý nhân chờ cửa

Liên tiếp nửa đầu tháng 12, Thần Tài mang lộc đến nhà, 3 con giáp đụng hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, quý nhân chờ cửa

Đây là 3 con giáp được cho là gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp khi bước sang nửa đầu tháng 12.

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