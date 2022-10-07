Thời điểm vàng đến vào 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), 3 con giáp gom vàng vét bạc, tài lộc hồng phát, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 05:47

Dự đoán 3 con giáp phát tài khi sang 2 ngày cuối tuần này, mọi việc suôn sẻ, kiếm bộn tiền trong âm thầm.

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ nổi tiếng là khôn khéo, tinh anh và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong nghèo khó thì Ngọ cũng sẽ miệt mài phấn đấu để vươn lên, khẳng định vị trí hơn người trong cuộc sống. Càng chí thú làm ăn, người cầm tinh con Ngựa càng ăn nên làm ra với của nả chất đống.

Tử vi chỉ rõ, sang 2 ngày cuối tuần này, con giáp tuổi Ngọ may mắn gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối, đó có thể là một người quen hoặc một người họ hàng xa. Từ đây, Ngọ sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp. Tài vận khởi sắc kéo theo công việc thăng hoa, số dư trong tài khoản con giáp này sẽ nhảy số liên tục.

Thời điểm vàng đến vào 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), 3 con giáp gom vàng vét bạc, tài lộc hồng phát, tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Tử vi chỉ rõ, sang 2 ngày cuối tuần này, con giáp tuổi Ngọ may mắn gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối, đó có thể là một người quen hoặc một người họ hàng xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi dự đoán, đúng 2 ngày cuối tuần, những người tuổi Thìn giỏi giang, mạnh mẽ sẽ gặt hái nhiều thành công về tài lộc. Vốn là người có thực lực, sống có đam mê và hoài bão, nay nhận thêm được sự giúp đỡ từ quý nhân, thành công là điều không có gì ngoài sức tưởng tượng.

Quý nhân đem lại sự giàu có cho người tuổi Thìn từ thời gian này là thành viên trong gia đình. Nhờ có sự giúp sức trực tiếp hay gián tiếp của người đó, con giáp này sẽ có bước phát triển vượt bậc và làm ăn ngày càng phát đạt.

Thời điểm vàng đến vào 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), 3 con giáp gom vàng vét bạc, tài lộc hồng phát, tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Theo tử vi dự đoán, đúng 2 ngày cuối tuần, những người tuổi Thìn giỏi giang, mạnh mẽ sẽ gặt hái nhiều thành công về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Một trong những con giáp ghi tên trong bảng vàng may mắn trong 2 ngày cuối tuần này chính là tuổi Mão. Những người cầm tinh con mèo sẽ được thần tài chiếu cố nên họ sẽ không bao giờ phải lo về tiền bạc.

Tuổi Mão sẽ giải quyết gọn gàng những khoản nợ nần, đồng thời những rắc rối về tài chính khác cũng biến mất. Con giáp sẽ có một nguồn thu lớn khiến túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Sự nghiệp, công danh của tuổi Mão thời điểm này cũng đặc biệt hanh thông, họ sẽ có cơ hội chứng minh năng lực của mình với cấp trên. Từ đó, con đường công danh sẽ rộng mở.

Thời điểm vàng đến vào 2 ngày cuối tuần (8/10 - 9/10), 3 con giáp gom vàng vét bạc, tài lộc hồng phát, tiền nhiều vô kể - Ảnh 3
Một trong những con giáp ghi tên trong bảng vàng may mắn trong 2 ngày cuối tuần này chính là tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Điểm danh 3 con giáp lộc lá lên hương vào cuối ngày hôm nay (4/10), tiền nối đuôi nhau vào túi, bỏ mặc vận xui, hốt lộc miệt mài

Điểm danh 3 con giáp lộc lá lên hương vào cuối ngày hôm nay (4/10), tiền nối đuôi nhau vào túi, bỏ mặc vận xui, hốt lộc miệt mài

Người thuộc 3 con giáp này sắp sửa có nhiều cơ hội đổi đời, cần biết nắm bắt đúng lúc để cuộc đời rực rỡ vào cuối ngày hôm nay 4/10.

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