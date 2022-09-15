Thời đến kịp lúc, 3 con giáp "đập heo đếm tiền", mua vàng liền tay, tậu ngay nhà lớn

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 16:16

Thời tới trong 11 ngày tới (16 - 26/9), 3 con giáp gom tiền tỷ từ sự nghiệp vượng phát, ăn uống no nê, phủ phê hưởng lộc trong thời gian trở về sau.

Tuổi Sửu

Trong 11 ngày này, tuổi Sửu cần học cách lắng nghe, thấu hiểu và bớt bảo thủ trong công việc thì mọi chuyện mới thuận buồm xuôi gió. Chỉ một mình bạn chẳng thể đủ sức cáng đáng mọi điều, thay vì ôm hết vào người bạn hãy phân chia nhiệm vụ đồng đều để công việc suôn sẻ như ý.

Vận trình tuổi Sửu có thể nói là hanh thông, trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến vù vù, chỉ có lên không có xuống. Bản mệnh mạnh dạn, nhiệt huyết, không câu nệ những chuyện nhỏ nhặt nên còn tiến xa.

Càng về cuối tháng, con giáp may mắn này càng có sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay khiến ai nhìn vào cũng muốn hờn. 

Thời đến kịp lúc, 3 con giáp 'đập heo đếm tiền', mua vàng liền tay, tậu ngay nhà lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 11 ngày tới đây, Chính Tài đưa tới tin vui về tiền bạc cho tuổi Thìn, có thể bạn nhận được lương, thưởng, điều này mang lại cho bạn cảm giác mình có cuộc sống sung túc, được mua những gì mình thích. Thế nhưng, nhớ dặn mình chỉ nên mua những món đồ hợp lý thôi nhé, tránh chi tiêu quá tay nếu không bạn lại vướng vào nợ nần đấy

Đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, không xảy ra biến cố gì lớn. Bản mệnh và người ấy tận hưởng giây phút ngọt ngào bên nhau. Hơn nữa mối quan hệ của con giáp này cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người nên càng cảm thấy phấn chấn hơn.

Thời đến kịp lúc, 3 con giáp 'đập heo đếm tiền', mua vàng liền tay, tậu ngay nhà lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 11 ngày tới đây, vận trình của tuổi Thân tương đối ổn định, con giáp này đang có những bước chuyển biến tích cực và hoàn toàn thoả mãn với công việc hiện tại. Nếu như bản mệnh có được những thông tin mới hãy cố gắng xử lý và tính toán thật kỹ lưỡng trước khi quyết định tránh bỏ lỡ hay để có sơ sót.

Tình hình tài chính của bạn cũng khả quan hơn, thu nhập tăng tiến. 11 ngày này, bạn cũng rất vui khi giúp đỡ được ai đó vì đó là cách mà bạn tận hưởng những phút giây trọn vẹn nhất có thể.

Chuyện tình cảm tương đối hanh thông, thuận lợi, nhiều dấu hiệu cho thấy người độc thân có thể tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Đây cũng là thời điểm tốt để cho con giáp này đang có dự định khởi động một điều gì mới mẻ, khơi dậy cảm xúc yêu đương. 

Thời đến kịp lúc, 3 con giáp 'đập heo đếm tiền', mua vàng liền tay, tậu ngay nhà lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Chúc mừng cho 3 con giáp được cát tinh che chở trong 10 ngày tới, cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ nên tiền bạc thu về rủng rỉnh hơn thường lệ

Chúc mừng cho 3 con giáp được cát tinh che chở trong 10 ngày tới, cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ nên tiền bạc thu về rủng rỉnh hơn thường lệ

Trong vòng 10 ngày kế tiếp 16/9 - 25/9, may mắn gọi tên những con giáp dưới đây có vận trình sự nghiệp phất lên dữ dội, tài khoản nhảy số chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 33 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 3 giờ 33 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông