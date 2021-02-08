Thời cơ vàng đã đến đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp ‘tâm tốt nên tình tiền tốt’ ngập ngụa trong đống tài lộc

Tâm linh - Tử vi 08/02/2021 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn đúng 10 ngày nữa cơ hội kiếm tiền tìm đến, vì ăn ở hiền lành nên trời Phật thương ban cho lộc lá đổ về ngập nhà.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân đón lộc lớn ơn trên ban cho, tha hồ vùng vẫy trong đống tiền. Người tuổi Thân khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến. Nhờ vậy, bạn tạo dựng được nhiều cơ hội lớn trong công việc. Những người tuổi Thân rất thông minh, tài giỏi, tự lập nên đều vượt qua khó khăn một mình, không nhờ đến ai trợ giúp.

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Thân là con giáp may mắn đón lộc khủng trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân biết nhìn xa trông rộng nên không bỏ qua những cơ hội kiếm tiền tốt đến với mình. Bạn là con giáp may mắn ít gặp khó khăn trở ngại trong thời điểm này. Được quý nhân chiếu cố nồng hậu nên vận trình của bạn đều hanh thông, thuận lợi ngoài mong đợi.

Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể giàu có vì tìm được đối tác làm ăn lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi, lương thưởng tăng chạm đỉnh.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp bản lĩnh, làm một được mười. Bạn là người ưa mạo hiểm nên luôn muốn thử thách những điều mới lạ. Tuổi Thìn có tham vọng lớn nên luôn đạt được nhiều thành tựu trong thời điểm này. Không những vậy, bạn còn là người biết nắm bắt cơ hội tốt để phát triển, không gây ra quá nhiều sai sót.

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Thìn có bản lĩnh nên được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn vốn có bản lĩnh hơn người. Bạn vượt qua được nhiều chướng ngại vật và tìm được nhiều cơ hội thăng tiến trong thời điểm hoàng kim này. Trong đúng 10 ngày nữa, con giáp này có nguồn tiền dồi dào, hết rồi có người mang đến cho. Không những thế, tình duyên của bạn cũng như ý, tìm được người tâm đầu ý hợp.

Tuổi Mùi

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Mùi hưởng phúc lộc ơn trên ban cho - Ảnh minh họa: Internet

Đa số những người tuổi Mùi được hưởng nhiều phúc vì sự lương thiện của bản thân. Nhờ cách sống tình cảm, luôn giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn mà bạn được trời Phật thương che chở. Người tuổi Mùi dù thành công nhưng không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng mà luôn nỗ lực hết sức. Những việc bạn làm đều mang lại thành quả khá lớn, sự nghiệp ngày một đi lên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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