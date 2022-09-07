Thiên tử soi rọi, 15h30 ngày 7/9 này 3 con giáp sau có trốn cũng không hết tiền tài, may mắn, vận mệnh khởi sắc, phú quý gia tăng, bội thu của cải, gia đình an yên, tình duyên tiến tới

Người tuổi Thìn không thuộc kiểu "liều ăn nhiều" hay "đánh nhanh thắng nhanh" mà họ là người kỹ tính trong tất cả mọi việc. Tuổi Thìn xem khó khăn, thách thức như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên và cân nhắc kỹ trước mọi tình huống mà những người tuổi Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tuy nhiên, trong công việc lẫn làm ăn kinh doanh, tuổi Thìn cũng có nhược điểm lớn là tác phong kinh doanh tương đối độc đoán chuyên quyền, không thích tiếp thu ý kiến người khác, cực kỳ bảo thủ. Nếu không thay đổi điều này, việc làm ăn dễ đổ bể vì rạn nứt nội bộ hoặc chỉ kiếm tiền được số tiền nhỏ, không thể phát triển lớn mạnh.

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Dậu luôn được biết đến là người có tài năng và nghị lực phi thường. Dù ở đâu hay làm công việc nào, con giáp này luôn tận tâm tận lực, không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc hay buông xuôi.

Nửa đầu tháng 8 âm lịch, với sự hỗ trợ của Thần Tài và quý nhân, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”.

Bên cạnh đó, bạn cũng được Thần Tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, từ giờ tới cuối năm chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của Dậu thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi bất ngờ, được cấp trên coi trọng và tín nhiệm. Tình cảm còn chút bất hòa, hiểu lầm cần được giải quyết càng sớm càng tốt để không tạo ra mâu thuẫn. Tiền bạc ùn ùn đổ về túi nhưng bản mệnh vẫn chủ trương tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch.

Ngũ hành xung khắc dự báo những cuộc chạm trán, những trao đổi gần đây giữa bạn và một người nào đó đã đem đến những thông điệp để bạn tự nghiền ngẫm và đánh giá, vậy bạn có chú ý đến chúng hay không? Chúng có thể mang cho bạn nhiều điều thú vị đấy.

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