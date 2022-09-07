Đúng 14h00 chiều nay, 3 con giáp này sẽ "vui như tết" vì vận mệnh đổi sắc, Thần Tài đưa lối, muôn điều thuận lợi, quý nhân phù trợ làm ăn tấn tới

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 10:01

Thời khắc chuyển giao may mắn này là lúc 3 con giáp nên tận dụng để thương thảo công việc và gặt hái nhiều may mắn.

Tuổi Sửu

Đúng 14h00 chiều nay, 3 con giáp này sẽ 'vui như tết' vì vận mệnh đổi sắc, Thần Tài đưa lối, muôn điều thuận lợi, quý nhân phù trợ làm ăn tấn tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, tình duyên cần phải cẩn thận hơn trước những người mới quen. Công việc thuận lợi nhưng tạm thời bạn cũng chưa nên nghĩ nhiều đến các dự án mà mình không thực hiện được.

Chính Tài trong ngày khiến cho con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tài chính. Nhưng hãy cẩn trọng đừng tin tưởng ai khi họ không phải người thân của bạn.

Tuổi Dậu

Đúng 14h00 chiều nay, 3 con giáp này sẽ 'vui như tết' vì vận mệnh đổi sắc, Thần Tài đưa lối, muôn điều thuận lợi, quý nhân phù trợ làm ăn tấn tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian 14:00 hôm nay sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra.

Đặc biệt, người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Tuổi Tỵ

Đúng 14h00 chiều nay, 3 con giáp này sẽ 'vui như tết' vì vận mệnh đổi sắc, Thần Tài đưa lối, muôn điều thuận lợi, quý nhân phù trợ làm ăn tấn tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tỵ ẩn chứa sự chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Con giáp này không quản ngại vất vả, và cũng không ngầ ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc, tuổi Tỵ vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.

Từ giờ tới cuối năm, người tuổi Tỵ làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Tỵ sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn.

Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.

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