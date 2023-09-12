Thiên thời địa lợi nhân hòa, vận may mỉm cười với 3 con giáp vào đúng 5 giờ sáng ngày 13/9: Vượng phát hanh thông, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc

Tâm linh - Tử vi 12/09/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp chuẩn bị gánh lộc về nhà vào đúng 5 giờ sáng ngày 13/9.

Tuổi Mùi

Vận may của tuổi Mùi vào đúng 5 giờ sáng ngày 13/9 sẽ rất rực rỡ. Gần như toàn thể vũ trụ đang cố gắng phục vụ hoặc trở thành trợ lực đặc biệt giúp cho bạn có được điều kiện thuận lợi nhất dể bản mệnh khẳng định được năng lực bản thân, có trong tay cơ hội thăng tiến cũng như tăng thêm thu nhập.

Bạn là người luôn xông pha trong mọi việc nhằm đạt được kết quả tốt nhất, để khẳng định bản thân. Thế nên những gì bạn có được trong thời gian này là hoàn toàn xứng đáng.

Giả sử bạn tham gia vào ngành công nghiệp vũ trụ và hàng không thì bạn lại càng gặp nhiều may mắn hơn bất cứ ai khác. Bạn liên tục gặp được những người tốt bụng, dễ thương, nhiệt tình hỗ trợ bạn trong công việc. Tuổi Mùi cũng nhận được sự trợ giúp cần thiết cho dự án sau của mình.

Là con giáp tài vận tăng tiến vào đúng 5 giờ sáng ngày 13/9, dù bạn làm công việc gì thì mọi thứ đang xảy ra cũng sẽ giúp bạn tiến thêm vài bước, gần hơn đến ước mơ cao cả mà bạn ấp ủ trong lòng. Ngay cả khi đó là ước mơ trở thành biên đạo múa cho một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng chẳng hạn.

Tuổi Mùi nên cố gắng giữ vòng tròn liên hệ vừa phải trong thời gian này. Càng tham gia quá nhiều hoạt động bạn càng tiêu tốn năng lượng vô ích. Hãy khôn ngoan trong việc lựa chọn ai để tâm tình, chia sẻ. Bạn có thể tập yoga, thiền hoặc tập trung vào nhịp thở để giúp bạn kết nối với tâm trí của mình một cách rõ ràng nhất.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, vận may mỉm cười với 3 con giáp vào đúng 5 giờ sáng ngày 13/9: Vượng phát hanh thông, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vốn bản tính điềm đạm và luôn nghiêm túc trong công việc, cùng với đó là sự cẩn thận và khiêm tốn, tuổi tý luôn có tham vọng và tìm cơ hội để vươn lên khó khăn trước mắt.

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 13/9 tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều may mắn và có tài lộc dồi dào. Tuổi Ts sẽ có nhiều cơ hội hơn về việc tăng thu nhập cũng như làm ăn, đầu tư kinh doanh, ngoài ra tuổi Tý sẽ được quý nhân phù hộ và chỉ đường đi nước bước trong thời gian tới. Thế nhưng tuổi tuổi Tý nên cẩn trọng để đưa ra những bước đi đúng đắn, nắm bắt cơ hội tốt.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, vận may mỉm cười với 3 con giáp vào đúng 5 giờ sáng ngày 13/9: Vượng phát hanh thông, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tháng mới của 12 con giáp cho hay vào đúng 5 giờ sáng ngày 13/9, tuổi Dần không dễ nói lý với người khác, bản mệnh cần phải có đủ kiên nhẫn, nếu làm tốt thì sẽ được mọi người công nhận. Công việc có nhiều bất ổn, môi trường cạnh tranh. Thể hiện rõ ràng quan điểm và hành động của mình là cách xử lý hiệu quả nhất với những rắc rối quanh bản mệnh.

Bù lại vào đúng 5 giờ sáng ngày 13/9 bản mệnh rất giỏi trong việc thể hiện bản lĩnh trong việc kiếm tiền. Con giáp này cũng có thể kiếm tiền bằng việc làm thêm, dù có vất vả hơn. Thời gian này không khuyến khích bản mệnh hợp tác làm ăn nhưng rất ủng hộ việc đi làm thêm kiếm tiền, trang trải cuộc sống và có thể giúp nhiều người hơn.

Vận trình tình duyên lại không tốt, cảnh báo những rắc rối liên quan tới chuyện tình cảm mà bản mệnh không thể xem nhẹ. Những xích mích của bản mệnh với bạn bè hoặc nửa kia của mình có thể dẫn tới cao trào trong tháng này, đỉnh điểm là những lời nói buông xuôi như chia tay, tạm biệt.

Tuổi Dần được nhắc nhở đừng nên để tình trạng căng thẳng kéo dài ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của mình. Hãy tìm các cách thức phù hợp như chia sẻ nỗi lòng của mình với ai đó, nếu không thể thì thử viết ra.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, vận may mỉm cười với 3 con giáp vào đúng 5 giờ sáng ngày 13/9: Vượng phát hanh thông, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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