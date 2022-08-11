Thiên thời, địa lợi, nhân hòa: top 3 con giáp sắp nhận tin vui về công việc, giàu có bất ngờ trong 7 ngày tới (12-19/8), tài vận nở rộ, nếu đầu tư kinh doanh khôn khéo thì "một bước lên hương"

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 23:55

Dưới đây là danh sách 3 con giáp trong 7 ngày này làm gì cũng thành công, may mắn có quý nhân phù trợ. Đón xem những con giáp nào sẽ được gọi tên nhé!

Tuổi Sửu

Trong 7 ngày sắp tới này, những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong nửa cuối năm. Thời gian tới, tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương. Trong 7 ngày nữa chính là lúc mà tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa: top 3 con giáp sắp nhận tin vui về công việc, giàu có bất ngờ trong 7 ngày tới (12-19/8), tài vận nở rộ, nếu đầu tư kinh doanh khôn khéo thì 'một bước lên hương' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

7 ngày này do có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh nên con giáp này có nhiều cơ hội để ghi điểm trong mắt cấp trên.

Nếu được giao nhiệm vụ khó, Tuất hãy sẵn sàng đón nhận và tin tưởng vào bản thân mình. Hoàn thành tốt công việc sẽ giúp Tuất nhanh chóng chạm tay vào cái đích mà mình đặt ra từ trước. Nhờ vậy mà tiền bạc, tăng tiến là chuyện nhỏ. Không chỉ vậy, Tuất còn có thể được thăng chức. 

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa: top 3 con giáp sắp nhận tin vui về công việc, giàu có bất ngờ trong 7 ngày tới (12-19/8), tài vận nở rộ, nếu đầu tư kinh doanh khôn khéo thì 'một bước lên hương' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào 7 ngày này, con đường kiếm tiền càng trở nên hanh thông hơn. Người làm kinh doanh có thể thu được hiệu quả từ các khoản tiền đầu tư trước đó. Nhờ vậy mà Tuất có túi tiền rủng rỉnh.

Người trẻ tuổi nếu biết rèn luyện bản thân thì sớm muộn cũng được nhìn nhận và đánh giá cao.

Tuổi Ngọ

Khoảng thời gian 7 ngày này, tài vận của người tuổi Ngọ sẽ tốt hơn rất nhiều nhờ được quý nhân phù trợ.

Nếu là người làm ăn kinh doanh, việc buôn bán của người tuổi Ngọ trở nên thuận lợi, khách hàng cứ thế nườm nượp kéo đến.

Với người làm công ăn lương, dù phải chịu áp lực công việc nhưng người tuổi Ngọ vẫn được đồng nghiệp, những người xung quanh giúp đỡ. Càng chăm chỉ, người tuổi Ngọ càng gặt hái được nhiều thành công, tài lộc ở thời điểm này.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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