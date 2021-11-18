Thiên Quan đe dọa, tiểu nhân ghi thù, 3 con giáp này ngày 19/11/2021 dễ vướng thị phi, gặp họa hao tài

Tâm linh - Tử vi 18/11/2021 15:52

Tử vi ngày 19/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này dễ vướng thị phi, gặp họa hao tài vì Thiên Quan đe dọa, tiểu nhân ghi thù.

Tuổi Tý

Cục diện Mùi Tý Tương Hại có thể là nguyên nhân khiến cảm xúc của người tuổi Tý thay đổi khá thất thường trong hôm nay. Bản mệnh thay đổi suy nghĩ của mình một cách quá nhanh chóng, khiến người xung quanh đôi khi không thể hiểu bạn đang nghĩ gì, vấn đề trao đổi với đồng nghiệp cũng rơi vào bế tắc vì thế.

Lại thêm Thiên Quan đe dọa, thái độ khó hiểu của bạn rất dễ đẩy bạn vào tình huống đắc tội người khác, nếu đó là kẻ tiểu nhân ghi thù thì rất có thể bạn sẽ gặp rắc rối to đấy. Hãy kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn nhé.

19/11/2021 1
Thiên Quan đe dọa, thái độ khó hiểu của bạn rất dễ đẩy bạn vào tình huống đắc tội người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mùi Tuất Tương Phá có thể gây tác động xấu lên vận trình của người tuổi Tuất hôm nay. Bản mệnh dễ gặp phải những mâu thuẫn trong công việc với đồng nghiệp. Rất có thể nguyên nhân đến từ những hiềm khích trước đó, ấm ức tích tụ từ lâu chỉ đợi tới ngày bùng nổ. Hãy cư xử một cách khéo léo và bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn bạn nhé.

Thương Quan xuất hiện có thể gây họa thị phi cản trở những việc bạn đang tiến hành, lại thêm xui xẻo bất ngờ giáng xuống nên các kế hoạch hầu như bị đình trệ, rất có thể sẽ phải tiến hành lại từ đầu.

19/11/2021 2
Thương Quan xuất hiện có thể gây họa thị phi cản trở những việc bạn đang tiến hành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc ngày 19/11/2021 của người tuổi Mùi có dấu hiệu đi xuống. Điềm báo có hoạ hao tài tốn của nên người tuổi Dần cần phải hết sức thận trọng trước các quyết định đầu tư cũng như hợp tác. Nếu nhận thấy có gì bất trắc, bản mệnh cần dừng ngay những dự án đang làm lại, tránh "mất cả chì lẫn chài".

Mọi cơ hội kiếm tiền đều bị tiểu nhân cướp mất ngay trước mặt, bản mệnh nên giữ sự nghi ngờ và khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không tốt, nếu có chuyện không hài lòng thì bạn cần phải thẳng thắn góp ý, đừng giữ trong lòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thiên Ấn phù trợ, Chính Tài nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 19/11/2021 thu nhập chính vượng, tài lộc tấn tới

Thiên Ấn phù trợ, Chính Tài nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 19/11/2021 thu nhập chính vượng, tài lộc tấn tới

Tử vi ngày 19/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này thu nhập chính vượng, tài lộc tấn tới do có Thiên Ấn phù trợ, Chính Tài nâng đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 19/11/2021 tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'