Tử vi ngày 19/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này dễ vướng thị phi, gặp họa hao tài vì Thiên Quan đe dọa, tiểu nhân ghi thù.

Tuổi Tý

Cục diện Mùi Tý Tương Hại có thể là nguyên nhân khiến cảm xúc của người tuổi Tý thay đổi khá thất thường trong hôm nay. Bản mệnh thay đổi suy nghĩ của mình một cách quá nhanh chóng, khiến người xung quanh đôi khi không thể hiểu bạn đang nghĩ gì, vấn đề trao đổi với đồng nghiệp cũng rơi vào bế tắc vì thế.

Lại thêm Thiên Quan đe dọa, thái độ khó hiểu của bạn rất dễ đẩy bạn vào tình huống đắc tội người khác, nếu đó là kẻ tiểu nhân ghi thù thì rất có thể bạn sẽ gặp rắc rối to đấy. Hãy kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn nhé.

Thiên Quan đe dọa, thái độ khó hiểu của bạn rất dễ đẩy bạn vào tình huống đắc tội người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mùi Tuất Tương Phá có thể gây tác động xấu lên vận trình của người tuổi Tuất hôm nay. Bản mệnh dễ gặp phải những mâu thuẫn trong công việc với đồng nghiệp. Rất có thể nguyên nhân đến từ những hiềm khích trước đó, ấm ức tích tụ từ lâu chỉ đợi tới ngày bùng nổ. Hãy cư xử một cách khéo léo và bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn bạn nhé.

Thương Quan xuất hiện có thể gây họa thị phi cản trở những việc bạn đang tiến hành, lại thêm xui xẻo bất ngờ giáng xuống nên các kế hoạch hầu như bị đình trệ, rất có thể sẽ phải tiến hành lại từ đầu.

Thương Quan xuất hiện có thể gây họa thị phi cản trở những việc bạn đang tiến hành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc ngày 19/11/2021 của người tuổi Mùi có dấu hiệu đi xuống. Điềm báo có hoạ hao tài tốn của nên người tuổi Dần cần phải hết sức thận trọng trước các quyết định đầu tư cũng như hợp tác. Nếu nhận thấy có gì bất trắc, bản mệnh cần dừng ngay những dự án đang làm lại, tránh "mất cả chì lẫn chài".

Mọi cơ hội kiếm tiền đều bị tiểu nhân cướp mất ngay trước mặt, bản mệnh nên giữ sự nghi ngờ và khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không tốt, nếu có chuyện không hài lòng thì bạn cần phải thẳng thắn góp ý, đừng giữ trong lòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thien-quan-de-doa-tieu-nhan-ghi-thu-3-con-giap-nay-ngay-19-11-2021-de-vuong-thi-phi-gap-hoa-hao-tai-437176.html