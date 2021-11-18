Thiên Ấn phù trợ, Chính Tài nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 19/11/2021 thu nhập chính vượng, tài lộc tấn tới

Tử vi ngày 19/11/2021 cho thấy, người tuổi Dần nhận được sự nâng đỡ của cát thần Thiên Ấn trong ngày này nên có sự chủ động hơn trong công việc. Đây là thời điểm để bạn đạt được những điều mình mong muốn, nhưng để gặt hái được thành công, đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ hơn, tập trung hơn và chính xác hơn trong từng khía cạnh của mọi vấn đề.

Thiên Tài xuất hiện, nếu người tuổi này đang có những mối đầu tư ngoài thu nhập chính thì rất có thể, bạn sẽ thu về một khoản lợi không nhỏ trong ngày hôm nay. Nhân cơ hội này, bản mệnh có thể bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu thật hợp lý cho mình và gia đình trong tương lai.

Tử vi ngày 19/11/2021 cho thấy đường công danh của con giáp này có những bước thăng tiến bất ngờ. Bạn may mắn gặp đúng thời thế, lại được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Thời điểm này, không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà bản mệnh còn định hướng tương lai, nghiên cứu kĩ lưỡng những đường phát triển bản thân để có thể mở rộng công việc, phát triển quy mô, thu thêm thành quả. Với sự thể hiện chuyên nghiệp như hiện tại, bạn sẽ nhanh chóng được cấp trên tin tưởng giao thêm nhiều trọng trách của bộ phận.

Nhờ Chính Tài nâng đỡ, đường làm ăn, tài lộc của người tuổi Thân trong hôm nay hanh thông, tấn tới bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ Chính Tài nâng đỡ, đường làm ăn, tài lộc của người tuổi Thân trong hôm nay hanh thông, tấn tới bất ngờ. Không chỉ thu nhập chính vượng mà các khoản thu ngoài cũng khá dồi dào, số dư trong tài khoản của bạn tăng lên đáng kể. Nhờ vậy, con giáp này có thể xài tiền thoáng tay chứ không phải căn ke quá nhiều như trước.

Hơn nữa các mối quan hệ xã giao ngày một hữu hảo, bền chặt, tạo điều kiện để những chú Khỉ có thể phát triển sự nghiệp, công danh, thu lại nhiều lợi ích bất ngờ. Kể cả khi đã đạt được mục đích rồi cũng đừng quên duy trì mối quan hệ đó bạn nhé, tránh để người khác nghĩ rằng bạn là người qua cầu rút ván.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.