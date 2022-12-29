Thầy tử vi phán cực chuẩn: Bước sang thứ 6 và thứ 7 (30/12 - 31/12), TOP 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vươn tay hái tài lộc, tiền kiếm nhiều vô biên

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 07:43

Sau thời gian nỗ lực và cố gắng, trong ngày thứ 6 và thứ 7 sẽ là lúc gặt hái thành tựu, lội ngược dòng một cách ngoạn mục với 3 con giáp này.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường có tính cách khá thực tế, đáng tin cậy trong công việc, biết kiềm chế cảm xúc cân đối khi giải quyết việc chung. Người tuổi này thường khá nhiệt tình, tốt bụng và đặc biệt là họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Thầy tử vi phán cực chuẩn: Bước sang thứ 6 và thứ 7 (30/12 - 31/12), TOP 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vươn tay hái tài lộc, tiền kiếm nhiều vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán trong ngày thứ 6 và thứ 7, tuổi Mão sẽ bắt đầu có dấu hiệu tài vận hanh thông, vượng phát. Hầu như nguồn thu nhập chính của người tuổi Mão không biến động mạnh trước những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm. Nhờ cát tinh Chính Quan, Chính Ấn hỗ trợ nên họ vẫn đạt được thành công hay sự thăng tiến. Cần phải nhìn nhận và nắm bắt các cơ hội khẳng định năng lực, như vậy thì những người thuộc con giáp này mới dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng về mức lương. Hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì thành tích đạt được ắt sẽ khiến bạn hài lòng.

Tuổi Mùi

Bước vào giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ công thành danh toại, nếu như không phải là đại gia thì ít nhất cũng là người có tiền bạc, có của ăn của để, dư sức xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Tử vi học có nói, trong ngày thứ 6 và thứ 7 là thời gian có nhiều triển vọng đối với tuổi Mùi.

Thầy tử vi phán cực chuẩn: Bước sang thứ 6 và thứ 7 (30/12 - 31/12), TOP 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vươn tay hái tài lộc, tiền kiếm nhiều vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc không những suôn sẻ, thuận lợi mà họ còn tìm được cơ hội để đổi đời. Trong giai đoạn này trở đi, phụ nữ tuổi Mùi bắt đầu may mắn, lần lượt gặp được chuyện vui, nếu như vẫn tiếp tục tập trung chăm chỉ và phát huy mọi ưu điểm của bản thân thì sớm muộn gì cũng thành công. Đặc biệt, tuổi Mùi có khả năng được thăng chức tăng lương, tương lai rộng mở. Hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì thành tích đạt được ắt sẽ khiến bạn hài lòng.

Tuổi Hợi

Trong ngày thứ 6 và thứ 7, người tuổi Hợi sẽ đạt được thu nhập như ý chỉ trong tầm tay. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cộng với sự quyết tâm, cố gắng phấn đấu không ngừng, bạn sẽ đạt được điều mà mình mong muốn.

Thầy tử vi phán cực chuẩn: Bước sang thứ 6 và thứ 7 (30/12 - 31/12), TOP 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vươn tay hái tài lộc, tiền kiếm nhiều vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể, trong sự nghiệp vẫn sẽ có một vài trở ngại xuất hiện trên con đường bạn đang đi, có những mâu thuẫn nảy sinh khiến bạn không thể không thỏa hiệp hoặc nhượng bộ ít nhiều. Song điều đó sẽ giúp bạn trưởng thành và càng quyết tâm để đạt được mục tiêu chính mình đã đặt ra từ trước. Tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, có khả năng tìm được cơ hội làm giàu phát tài.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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