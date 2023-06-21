Thầy tử vi gọi tên: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, trúng số phát tài, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ bắt đầu từ tuần tới 26/6/2023

Tâm linh - Tử vi 21/06/2023 16:12

Làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi, tự làm đại gia chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn hơn người này.

Tuổi Tý

Tuổi Tý lao đao trong con đường sự nghiệp. Rắc rối cứ từ đâu ập đến khiến ban không kịp trở tay, nhiều người có ý định thôi việc, rút lui hoặc nghỉ học giữa chừng vì mệt mỏi, áp lực đè nặng lên vai mỗi ngày không thở nổi. Vận trình tài lộc có chiều hướng đi xuống do bản mệnh hấp tấp, dễ bị dụ dỗ nghe lời ngon ngọt khi mua hàng trên mạng, mua nhà, mua đất. Khi giao dịch tiền bạc lớn thì Tý nên tham khảo ý kiến của nhiều người xung quanh kẻo bị lừa.

Mặt tình cảm cũng ảm đạm không kém vì cục diện Thổ khắc Thủy. Con giáp này thẳng tính, hay nói năng không kiêng nể những người làm phật ý mình nên dễ bị người ta ghét bỏ hoặc nói xấu sau lưng. Có những chuyện không đáng để nói nhưng bạn cứ thích làm quá lên khiến mọi người phải im lặng.

Thầy tử vi gọi tên: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, trúng số phát tài, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ bắt đầu từ tuần tới 26/6/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần làm chủ được công việc nhờ Tam Hợp chỉ đường. Kinh doanh có lời, đầu tư chứng khoán thuận lợi, khai trương cửa hàng hay đi xa đều tốt. Con giáp này cứ chịu khó học thêm kiến thức, chăm chỉ tìm tòi thì trình độ lên cực nhanh. Tiền tài cũng khởi sắc hơn hẳn nhờ Thiên Tài trợ giúp. Những thứ vô dụng, cho dù có rẻ thế nào bạn cũng không mua. Cách quản lý tiền của bạn gần đây rất thông minh. Nhiều người còn may mắn có tiền nhờ nghề tay trái, trúng xổ số.

 

Nhưng bản mệnh cần cẩn thận trong đường tình vì lâm cục diện Mộc Thổ bất dung. Đàn ông cũng có nhiều áp lực nên làm vợ hãy thông cảm và thấu hiểu cho chồng một chút. Ai muốn dạy dỗ con cái trong hôm nay nên hạn chế dùng đòn roi để dạy con.

Thầy tử vi gọi tên: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, trúng số phát tài, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ bắt đầu từ tuần tới 26/6/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thuận lợi trong các lĩnh vực ngành nghề như dạy học, in ấn, đòi quyền lợi địa vị. Dù có chút lộc nhưng nếu không biết an phận, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thì tuần tới công việc của bản mệnh sẽ đi lùi. Con giáp này còn được nhắc nhở trình tài lộc cho dù tốt tới đâu thì cũng không nên cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái. Hãy tự ép bản thân trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu với lối sống lạc quan thì thu nhập sẽ cải thiện hơn nhiều.

Tuổi Sửu dễ phải tủi thân, chịu nhiều uất ức không thể nói ra. Con giáp này quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người hoặc rước họa vào thân, cô độc vì sống quá thật thà. Thật thà thì mất lòng mà thật lòng thì mất hết, đôi khi ta cứ nên giả vờ ngây ngô một chút thì còn có lợi cho mình.

Thầy tử vi gọi tên: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, trúng số phát tài, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ bắt đầu từ tuần tới 26/6/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 3 ngày từ 21-23/6 ÂM THANH MAY MẮN VANG VỌNG: 3 con giáp vượng tài, vượng lộc, tiền tài ngập két, ăn nên làm ra, sự nghiệp lên như diều gặp gió, cập bến giàu có

Liên tiếp 3 ngày từ 21-23/6 ÂM THANH MAY MẮN VANG VỌNG: 3 con giáp vượng tài, vượng lộc, tiền tài ngập két, ăn nên làm ra, sự nghiệp lên như diều gặp gió, cập bến giàu có

Theo tử vi 12 con giáp, 3 người tuổi này tính tình dễ tính, dễ gần, bao dung và rộng lượng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy