Thầy tử vi gọi tên: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, trúng số phát tài, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ bắt đầu từ tuần tới 26/6/2023

Tuổi Tý lao đao trong con đường sự nghiệp. Rắc rối cứ từ đâu ập đến khiến ban không kịp trở tay, nhiều người có ý định thôi việc, rút lui hoặc nghỉ học giữa chừng vì mệt mỏi, áp lực đè nặng lên vai mỗi ngày không thở nổi. Vận trình tài lộc có chiều hướng đi xuống do bản mệnh hấp tấp, dễ bị dụ dỗ nghe lời ngon ngọt khi mua hàng trên mạng, mua nhà, mua đất. Khi giao dịch tiền bạc lớn thì Tý nên tham khảo ý kiến của nhiều người xung quanh kẻo bị lừa.

Mặt tình cảm cũng ảm đạm không kém vì cục diện Thổ khắc Thủy. Con giáp này thẳng tính, hay nói năng không kiêng nể những người làm phật ý mình nên dễ bị người ta ghét bỏ hoặc nói xấu sau lưng. Có những chuyện không đáng để nói nhưng bạn cứ thích làm quá lên khiến mọi người phải im lặng.

Dần làm chủ được công việc nhờ Tam Hợp chỉ đường. Kinh doanh có lời, đầu tư chứng khoán thuận lợi, khai trương cửa hàng hay đi xa đều tốt. Con giáp này cứ chịu khó học thêm kiến thức, chăm chỉ tìm tòi thì trình độ lên cực nhanh. Tiền tài cũng khởi sắc hơn hẳn nhờ Thiên Tài trợ giúp. Những thứ vô dụng, cho dù có rẻ thế nào bạn cũng không mua. Cách quản lý tiền của bạn gần đây rất thông minh. Nhiều người còn may mắn có tiền nhờ nghề tay trái, trúng xổ số.

Nhưng bản mệnh cần cẩn thận trong đường tình vì lâm cục diện Mộc Thổ bất dung. Đàn ông cũng có nhiều áp lực nên làm vợ hãy thông cảm và thấu hiểu cho chồng một chút. Ai muốn dạy dỗ con cái trong hôm nay nên hạn chế dùng đòn roi để dạy con.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thuận lợi trong các lĩnh vực ngành nghề như dạy học, in ấn, đòi quyền lợi địa vị. Dù có chút lộc nhưng nếu không biết an phận, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thì tuần tới công việc của bản mệnh sẽ đi lùi. Con giáp này còn được nhắc nhở trình tài lộc cho dù tốt tới đâu thì cũng không nên cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái. Hãy tự ép bản thân trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu với lối sống lạc quan thì thu nhập sẽ cải thiện hơn nhiều.

Tuổi Sửu dễ phải tủi thân, chịu nhiều uất ức không thể nói ra. Con giáp này quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người hoặc rước họa vào thân, cô độc vì sống quá thật thà. Thật thà thì mất lòng mà thật lòng thì mất hết, đôi khi ta cứ nên giả vờ ngây ngô một chút thì còn có lợi cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm