Thầy Tử Vi chỉ mặt điểm tên 3 con giáp trở thành TỶ PHÚ sau một đêm, may túi ba gang để đựng vàng, đựng ngọc, gặp cơn bão tiền trong 60 ngày tới

Đứng đầu trong những con giáp may mắn nhất trong 60 ngày tới đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Tý

60 ngày tới Tý được Tam Hội trợ mệnh nên đường sự nghiệp rất may mắn. Bản mệnh đi làm ăn xa thì có người giúp đỡ, người đang xin việc sắp được tuyển vào công ty tốt. Tý chăm chỉ, luôn tiếp tục cố gắng và phấn đấu không ngừng.

Vận trình tình duyên của Tý tốt đẹp, chuyện yêu đường ngày càng nồng nàn say đắm. Người tuổi Tý đi ra ngoài hay được mọi người lại bắt chuyện vì Tý vui tính, hòa đồng, niềm nở, đi đâu cũng có người quý mến.

Nhờ Thực Thần độ mệnh nên tài lộc may mắn. Thời gian này lộc ăn uống dồi dào hoặc được người khác biếu quà. Nếu Tý giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến hơn nhiều.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong 60 ngày tới, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phát tài nhờ may rủi.

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực.

Đúng 60 ngày tới, Thần Tài 'báo mộng vàng' cho 3 con giáp này, không giàu cũng sang, tài khoản nhảy số ầm ầm. Ảnh minh họa: Internet

Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

Thời điểm mà tuổi Dần cần tập trung phát triển chính là tháng Giêng. Lúc này, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa.

Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn.

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