Vào 5 tuần cuối của năm 2022, 4 tuổi ra đường không gặp Thần Tài, cũng thấy Quý Nhân, nằm trên đống vàng, mua xe sang, sắm biệt thự

Tuổi Mão rủ bỏ khó khăn và đón nhận con đường tài lộc suôn sẻ, hanh thông ở phía trước.

Trời phú cho tuổi Mão có sự lanh lợi, sáng suốt, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng đối đầu với thử thách để đạt được điều mong muốn. Trong giai đoạn cuối năm, liên tiếp gặp vận may giúp tuổi Mão có thể vươn lên nhanh chóng, túi tiền ngày một rủng rỉnh. Người làm ăn kinh doanh có cơ hội tìm được hướng phát triển phù hợp. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên đánh giá cao nên có cơ họi nhận được khoản lương thưởng lớn hơn, giúp cuộc cống thêm sung túc, thuận lợi.

Tử vi dự báo rằng, trong những ngày cuối năm này, tuổi Mão có Thần May mắn hỗ trợ nên phất lên như diều gặp gió, việc kiếm tiền không còn khó khăn như giai đoạn trước. Thời vận thay đổi, đường tài lộc của tuổi Mão ngày một thăng tiến.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Năm nay, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Vì vậy, vào 5 tuần cuối của năm 2022 họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Cuối năm nay, người tuổi Dần sẽ ăn Tết to.

Tuổi Tuất

Tuất là những người thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Con giáp này luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh mình.

Người tuổi này tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè và rất được lòng người. Khi gặp khó khăn, Tuất dễ được quý nhân giúp đỡ và thường có cơ hội thăng tiến hơn những người khác.

4 con giáp này kết thúc năm 2022 đầy rực rỡ, tiền đổ về chật két, làm ăn phát đạt, muộn phiền tan biến. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, 5 tuần cuối của năm 2022 này, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Tuất nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công. Những người tuổi Tuất không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có.

Vận đào hoa của tuổi Tuất được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Mùi

Trong năm 2022, vận số của người tuổi Mùi phất lên như điều gặp gió. Con giáp này có cơ hội thăng tiến lớn, làm gì cũng thuận lợi.

Nguồn thu nhập chính của tuổi Mùi không ngừng tăn lên. Tưởng 5 tuần cuối năm 2022 là thời điểm lý tưởng để tuổi Mùi xem xét các lĩnh vực đầu tư mới.

Người làm công ăn lương cũng có công việc suôn sẻ, được cấp trên ghi nhận công lao. Dự báo, tuổi Mùi có thể được tăng lương, thăng chức.

Sự nghiệp phát triển thuận lợi nên tinh thần của tuổi Mùi cũng thoải mái, vui vẻ hơn. Tuổi Mùi không quá tham vọng nhưng cuối năm 2022, họ sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.