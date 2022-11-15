Thầy bói mù tiên đoán trong 4 ngày liên tiếp (từ 16, 17, 18 và 19/11): Nhà ai có 1 trong 3 con giáp này thì trong ngày này được Thần Tài chỉ điểm, phúc lộc rơi đầy đầu, tài vận thăng hoa, phúc khí ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 00:10

Đúng 4 ngày này, Cát Tinh xuất hiện báo hiệu tin mừng, 3 con giáp ‘làm một lời mười’, tiền tài dư dả, phúc trạch thâm sâu. Họ làm gì thành đó, nhận được nhiều thành quả khiến mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ.

 

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán, phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo lắng khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Thầy bói mù tiên đoán trong 4 ngày liên tiếp (từ 16, 17, 18 và 19/11): Nhà ai có 1 trong 3 con giáp này thì trong ngày này được Thần Tài chỉ điểm, phúc lộc rơi đầy đầu, tài vận thăng hoa, phúc khí ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất. Tài lộc vượng từ lúc này. Nếu nắm chắc cơ hội, vận tài chính khá ổn và bạn cũng để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một khoản thu bất ngờ và đây cũng là động lực để bạn phấn đấu hơn trong công việc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, tài năng lại có tầm nhìn. Tuy vậy, thời gian gần đây, họ không gặp may mắn trong công việc. Họ nhận được tin vui trong cả cuộc sống lẫn công việc. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có cơ hội đảm nhận một số nhiệm vụ, dự án quan trọng.

Thầy bói mù tiên đoán trong 4 ngày liên tiếp (từ 16, 17, 18 và 19/11): Nhà ai có 1 trong 3 con giáp này thì trong ngày này được Thần Tài chỉ điểm, phúc lộc rơi đầy đầu, tài vận thăng hoa, phúc khí ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này thể hiện tốt có thể được thăng chức, chiếm một vị trí quan trọng trong công ty. Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp tuổi Tỵ cũng có chuyện tình cảm tương đối ngọt ngào trong khoảng thời gian này. Được bạn đời động viên, họ có thêm tinh thần làm việc, đạt thành công như mong đợi. Thời gian tới, vì công việc vất vả nên họ cần giữ gìn sức khỏe, kiên trì tập thể dục, đặc biệt là những người làm việc ở văn phòng cả ngày.

Tuổi Ngọ

Có thể thấy rằng 4 ngày này là thời gian khá may mắn đối với người tuổi Ngọ. Trong công việc, nhờ có đầu óc minh mẫn và quyết đoán mà bản mệnh có thể đưa ra những giải pháp đúng đắn khi phải đối mặt với nhiều quyết định quan trọng.

Thầy bói mù tiên đoán trong 4 ngày liên tiếp (từ 16, 17, 18 và 19/11): Nhà ai có 1 trong 3 con giáp này thì trong ngày này được Thần Tài chỉ điểm, phúc lộc rơi đầy đầu, tài vận thăng hoa, phúc khí ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, cho dù có những việc không diễn ra theo đúng kế hoạch thì bạn cũng có thể xử lý nhanh chóng vấn đề bằng khả năng thích nghi tuyệt vời của mình. Tuy nhiên, dù có thuận lợi thế nào đi nữa thì tuổi Ngọ cũng cần phải tập trung cao độ nếu không sẽ dễ để xảy ra soi sót đấy nhé. Hơn nữa, bản mệnh chớ phân tâm vì ý kiến của nhiều người khác, bởi chính bạn phải là người biết chọn lọc điều gì nên nghe hay là bỏ qua.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Tử vi đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11 báo 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân.

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