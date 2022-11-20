Thánh Mẫu ban lộc: 3 tuổi từ 21/11 đến 25/11 giàu sang nứt vách, của cải tăng bội, tiền vàng chất núi, ăn nên làm ra vù vù

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Trong khoảng từ 21/11 đến 25/11, người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Tuổi Ngọ là con giáp thứ hai được nhắc đến trong danh sách những con giáp may mắn từ 21-25/11. Bởi theo tử vi 12 con giáp, Ngọ được sao Thiên Phúc và sao Hồng Loan chiếu rọi mạnh mẽ đem đến những niềm vui trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Với khoản tiền từ trên trời rơi vào túi, bạn hoàn toàn có thể sử dụng số tiền này với việc thử sức mình đầu tư kinh doanh mà không sợ thua lỗ, bởi bên cạnh bản mệnh luôn có quý nhân theo sát sao.

Trong thời điểm vàng son này, những người làm nghề kinh doanh dịch vụ có thể sẽ kí kết một hợp đồng có giá trị lớn đem lại lợi nhuận nhanh chóng cho tập thể và bản thân.

Tìm được người giúp đỡ mình trên con đường lập nghiệp thật sự không dễ dàng, thế nên nếu đã có trong tay thì bạn nên biết cách giữ mối quan hệ đó, trân trọng những giá trị họ tạo ra cho mình bạn nhé!

Tuổi Sửu

Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Sửu dễ hài lòng với những gì đang có, thế nên bạn có được bình yên mà mình mong muốn. Hơn nữa, bạn cũng không thích tranh cãi vì cuộc sống hôm nay vốn đã có nhiều mệt mỏi lắm rồi.

Người tuổi Sửu may mắn kiếm được nhiều tiền hơn người khác nhờ sự che chở của Thiên Tài. Bạn cũng cần học cách chống lại những cám dỗ, điều đó thực sự là cần thiết ngày hôm nay khi bạn đang có tiền trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng ăn tiêu quá mức, nếu không, các khoản chi sẽ khiến cho bạn gặp khó khăn về tài chính trong thời gian tới đấy.

Chúc mừng bản mệnh khi có một ngày cuối tuần với thể trạng hoàn toàn tốt để cháy hết mình với những hoat động đã lên kế hoạch trước đó.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.