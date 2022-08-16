Tháng cô hồn này, con giáp nào may mắn hết phần thiên hạ, con giáp nào xui xẻo đeo bám chẳng tha?

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 22:00

Cùng điểm qua những con giáp gặp may mắn và xui xẻo trong tháng cô hồn này nhé.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão từ tháng 8 dương lịch đã có nhiều thành quả tốt đẹp. Trong cuộc sống họ luôn biết cho đi, yêu thương giúp đỡ mọi người, hành thiện tích đức. Cộng thêm việc biết trau dồi, học hỏi nên tài năng ngày càng được nâng cao, cấp trên thấy được nên tạo nhiều cơ hội phát triển, cuộc sống dần ổn đinh.

Tháng cô hồn người tuổi Mão tài lộc rực rỡ, có thể sẽ được thăng chức, dưới một người mà lãnh đạo rất nhiều người.

Khi sự nghiệp ổn định thì người tuổi Mão độc thân nhiều khả năng được ông tơ, bà nguyệt se duyên cho một người để chia sẻ buồn vui, cùng nhau đi tới những thăng trầm và đích đến là cuộc sống viên mãn, hưởng phước đến già.

Tuổi Tỵ

Tử vi tháng 8 âm lịch, tuổi Tỵ không được may mắn bởi thời gian này thu nhập sẽ không hề khá hơn trước nhưng các khoản chi lại ồ ạt kéo đến khiến túi tiền của bản mệnh chẳng mấy chốc mà cạn kiệt, cuộc sống rơi vào túng thiếu.

Tháng cô hồn này, con giáp nào may mắn hết phần thiên hạ, con giáp nào xui xẻo đeo bám chẳng tha? - Ảnh 1
Không những thế, tuổi Tỵ dễ gặp hoạ tiểu nhân trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Với những người độc thân vẫn trung thành với cái mác FA đã đành thì chuyện tình cảm của các cặp đôi tuổi Thìn cũng gặp phải trục trặc, dễ bị kẻ thứ 3 chen ngang khó lòng êm ấm. Lời khuyên cho tuổi Tỵ là hãy bình tĩnh, duy trì mối quan hệ tốt với những người xung quanh, tránh gây mâu thuẫn.

Tuổi Thìn

Vận số của người tuổi Thìn luôn được ưu ái cao hơn những con giáp khác – nhưng điều đó chỉ có khi người tuổi Thìn biết sống tử tế, hành thiện tích đức cao thì mới được Trời Phật trợ độ trở thành hiện thực.

Về công việc người tuổi Thìn dù làm công ăn lương nếu biết tiết kiệm thì cũng có thể mở được cửa hàng kinh doanh buôn bán riêng, rồi phát triển thêm nhiều cửa hàng, làm ăn khấm khá, tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Về tình duyên thì người tuổi Thìn sống tốt và có ý nghĩa nên sẽ gặp được "nửa kia" xứng đôi vừa lứa. Nếu cả hai biết yêu thương, nhường nhịn, cảm thông cho nhau thì sẽ hạnh phúc tới "đầu bạc răng long".

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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