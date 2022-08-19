Tháng 9 tới đây, 2 con giáp nào vận trình tài lộc may mắn, 1 con giáp bị thần xui xẻo ngán chân?

Xin chúc mừng các bạn tuổi Sửu trong tháng 9 công việc thăng tiến. Trong tử vi tháng tới tình hình công việc của người tuổi Sửu tương đối ổn định. Tuy nhiên người tuổi Sửu thường quá chú ý đến các tiểu tiết, nếu bạn có thể tăng tốc độ làm việc lên thì hiệu quả công việc bạn đạt được sẽ hơn rất nhiều.

Tháng 9 này bản mệnh nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho cơ thể của mình, công việc dù bận rộn cũng nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng đến sức khỏe .

Về chuyện tình cảm, người tuổi Sửu cần có sự chia sẻ thấu hiểu hơn giữa bạn và người ấy, giữa các mối quan hệ luôn cần có một sự thẳng thắn, chia sẻ để mọi chuyện không đi vào ngõ cụt.

Tuổi Mão

Trong tháng 9/2022, sự nghiệp của bản mệnh dự báo không mấy ổn định và có phần chững lại. Tuổi Mão sẽ gặp nhiều vận xui và thường để lỡ những cơ hội tốt trong công việc.

Tài lộc tháng 9 của bạn hữu tuổi Mão ẩn chứa nhiều hung hiểm, gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Sức khỏe trong tháng này cũng không mấy khả quan bởi quý bạn thường xuyên đau đầu, mệt mỏi kéo dài.

Về tình cảm, bạn sẽ gặp những thăng trầm trong khoảng thời gian này, đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế trong ứng xử. Hãy nhớ cái tôi cao đôi lúc chính là lý do của nhiều sự đổ vỡ trong tình yêu cũng như hôn nhân.

Tuổi Tỵ

Tử vi tháng 9 cho thấy người tuổi Tỵ có nguồn năng lượng tích cực. Mặc dù tháng 9 dương lịch có một số rắc rối nhưng với sự kiên trì và cố gắng của bản thân, tuổi Tỵ sẽ gặt hái được những thành quả đáng mơ ước.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ cũng khá tốt đẹp. Những bạn còn đang độc thân tháng này sẽ có người khác giới ấn tượng tốt về bạn. Nếu cũng có rung động hãy cứ để duyên đến các bạn tuổi Tỵ nhé.

Sức khỏe tháng này của tuổi Tỵ không được đảm bảo khi bản mệnh luôn có cảm giác bất an, không có được giấc ngủ ngon như mong muốn. Hãy bồi bổ cơ thể hơn trong tháng này. Để có sức khỏe tốt, tuổi Tỵ có thể thỉnh vật phẩm phong thủy như Linh Phù An Gia có tác dụng hộ trì bình an, có nhiều sức khỏe.

Tháng 9 là một tháng nhiều may mắn đối với 3 con giáp Thìn, Tỵ, Sửu. Tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà chủ quan. Hãy nắm bắt cơ hội này để gặt hái những kết quả tốt đẹp cho mình!

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.