Tháng 9/2022: Sao Ngọc Đường chiếu sáng, 3 con giáp 'mát tay', kiếm tiền như máy, lộc về tới tấp nhờ kinh doanh phát tài, sắm biệt thự, xe sang, chi tiêu xả láng vẫn không lo hết tiền

Thời gian vừa qua Tỵ gặp không ít khó khăn, mất mát, rủi ro. Họ có thể gặp nhiều chuyện không vui, công việc liên tục thay đổi, gặp nhiều thị phi, hao tài tốn của và đặc biệt chuyện tình cảm xảy ra nhiều khúc mắc khiến họ buồn bực, phiền não.

Tuy nhiên thời gian tới (tháng 9) vận may sẽ liên tục gõ cửa những người cầm tinh con giáp này. Thông minh, khéo léo và luôn làm việc hết mình, những nỗ lực bạn cố gắng suốt thời gian qua sẽ sớm được đền đáp xứng đáng và thời điểm này là lúc bạn có thể hái quả ngọt. Trong vòng 2 năm tới bạn có thể thay đổi công việc hoặc được thăng chức.

Người tuổi Mão không thích nói nhiều. Bề ngoài họ có thể tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim ấm áp, luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.

Từ tháng 9 này trở đi, tuổi Mão được Quý nhân nâng đỡ, Thần Tài chiếu cố lại cộng thêm năng lực xuất chúng nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Ảnh minh họa

Người tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh sẽ gặp được khách hàng tiềm năng mang lại những dự án có lợi nhuận lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng thu nhập.

Tuổi Hợi

Hầu như những người tuổi Hợi sinh ra đã vốn có số được ăn sung mặc sướng hơn các con giáp khác. Tháng 9 tới cũng là lúc người tuổi Hợi phải đi lại và gặp áp lực khá nhiều. Nhưng cũng chính thời điểm này lại tạo ra những cơ hội vàng để bạn có thể đạt được nhiều thành công nhất trong cuộc đời mình.

Ảnh minh họa

Bản chất vốn thông minh nên chỉ cần biết đưa ra kế hoạch và đầu tư đúng hướng thì chuyện tiền bạc với bạn trong tương lai sẽ không còn là vấn đề nữa. Đặc biệt, trong tình yêu cũng có nhiều điều mới theo hướng tích cực, gia đình có thể có tin vui vào cuối năm. Với những người đã kết hôn rồi thì vợ chồng hòa thuận, làm đâu thắng đó nên cả năm vui vẻ rộn rã tiếng cười.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.