Tháng 9/2022: Sao Ngọc Đường chiếu sáng, 3 con giáp 'mát tay', kiếm tiền như máy, lộc về tới tấp nhờ kinh doanh phát tài, sắm biệt thự, xe sang, chi tiêu xả láng vẫn không lo hết tiền

Không chỉ hoạt bát và nhạy bén, những con giáp này còn được quý nhân phù trợ gặp nhiều may mắn, kiếm tiền về tới tấp vào tháng 9.
- Trúng số độc đắc vào GIỜ NÀY NGÀY MAI (24/8), Trời phật rộng lòng ban phát vận may, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, khí chất ngời ngời, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, giàu sang chạm đỉnh
- Sáng mai (24/8), Thần Tài - Quý nhân tìm đến tận cửa, 3 con giáp số mệnh bùng nổ, két chật cứng tiền, đời đầy may mắn, vận trình lên như thế chẻ tre, vinh hoa phú quý đang cận kề
Tuổi Tỵ
Thời gian vừa qua Tỵ gặp không ít khó khăn, mất mát, rủi ro. Họ có thể gặp nhiều chuyện không vui, công việc liên tục thay đổi, gặp nhiều thị phi, hao tài tốn của và đặc biệt chuyện tình cảm xảy ra nhiều khúc mắc khiến họ buồn bực, phiền não.
Tuy nhiên thời gian tới (tháng 9) vận may sẽ liên tục gõ cửa những người cầm tinh con giáp này. Thông minh, khéo léo và luôn làm việc hết mình, những nỗ lực bạn cố gắng suốt thời gian qua sẽ sớm được đền đáp xứng đáng và thời điểm này là lúc bạn có thể hái quả ngọt. Trong vòng 2 năm tới bạn có thể thay đổi công việc hoặc được thăng chức.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão không thích nói nhiều. Bề ngoài họ có thể tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim ấm áp, luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.
Từ tháng 9 này trở đi, tuổi Mão được Quý nhân nâng đỡ, Thần Tài chiếu cố lại cộng thêm năng lực xuất chúng nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Người tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh sẽ gặp được khách hàng tiềm năng mang lại những dự án có lợi nhuận lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng thu nhập.
Tuổi Hợi
Hầu như những người tuổi Hợi sinh ra đã vốn có số được ăn sung mặc sướng hơn các con giáp khác. Tháng 9 tới cũng là lúc người tuổi Hợi phải đi lại và gặp áp lực khá nhiều. Nhưng cũng chính thời điểm này lại tạo ra những cơ hội vàng để bạn có thể đạt được nhiều thành công nhất trong cuộc đời mình.
Bản chất vốn thông minh nên chỉ cần biết đưa ra kế hoạch và đầu tư đúng hướng thì chuyện tiền bạc với bạn trong tương lai sẽ không còn là vấn đề nữa. Đặc biệt, trong tình yêu cũng có nhiều điều mới theo hướng tích cực, gia đình có thể có tin vui vào cuối năm. Với những người đã kết hôn rồi thì vợ chồng hòa thuận, làm đâu thắng đó nên cả năm vui vẻ rộn rã tiếng cười.
Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.