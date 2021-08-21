Tháng 9/2021 bung tài nở lộc: 3 con giáp được thần Phật độ mạng, tiền về chật két

Theo tử vi con giáp, tuổi Ngọ trải qua những ngày nhiều khó khăn trong công việc, áp lực bủa vây nhưng họ vẫn cố gắng giữ vững tinh thần tích cực, phong độ tự tin.

Đây là 3 con giáp có vận thế chói lòa nhất tháng 9/2021.

Tình duyên của tuổi Ngọ trong tháng 9 cũng rực rỡ nở rộ. Tình cảm càng suôn sẻ, ngọt ngào, càng là động lực giúp con giáp này tiến về phía trước.

Cùng với vận may đang đến trong tháng 9/2021, tinh thần làm việc càng cao thì càng cho tuổi Ngọ nhiều cơ hội quý giá. Người đi làm không chỉ tìm được cơ hội thăng quan, mà còn được cấp trên trọng dụng, nhiều người nể trọng.

Tuổi Tuất

Từ tháng 9 này, tuổi Tuất yên tâm hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, tuổi Tuất là một trong 3 con giáp được trời Phật cho vận may hiếm có. Người kinh doanh kiếm được món hời. Có thể là đối tác làm ăn tiềm lực mạnh, có thể là một hợp đồng kinh doanh béo bở. Người đi làm tận dụng cơ hội hiếm có để thể hiện năng lực, được cấp trên trọng dụng. Tiền bạc đổ vào túi, là lộc trời được ban.

Từ tháng 9 này, tuổi Tuất yên tâm hưởng lộc, có thể tích góp tiết kiệm , hoặc mở rộng làm ăn kinh doanh. Mọi việc đều sẽ như ý. Tình duyên cũng thăng hoa với con giáp may mắn này.

Tuổi Thân

Tháng 9/2021 là thời điểm tuổi Thân gặp được nhiều quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9/2021 là thời điểm tuổi Thân gặp được nhiều quý nhân. Chỉ cần người này xuất hiện thì những khó khăn, trăn trở của tuổi Thân đều tan biến.

Trong thời gian này, tuổi Thân với ý chí bền bỉ càng có nhiều bứt phá, kiếm được số tiền lớn. Quý nhân cho tuổi Thân nhiều kinh nghiệm, mở đường cho tài lộc sinh sôi, sự nghiệp phát triển.

Người đi làm có thể gặp may mắn khi được cấp trên nâng đỡ. Các mối quan hệ xung quanh cũng là nền tảng cho tuổi Thân nhiều cơ hội lớn, cực kì hiệu quả.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.