Tháng 9 trời Thương - tháng 10 Phật quý - tháng 11 thời tới cản không kịp, 3 con giáp đón tiền vào nhà như lũ

Tâm linh - Tử vi 17/08/2021 05:19

Tháng 9, 10 và 11 sắp tời sẽ là thời gian nhiều điều tốt đẹp, tài lộc và phú quý nhất của 3 con giáp may mắn này.

Đây là 3 con giáp chuẩn bị đón chào 3 tháng 9, 10 và 11 nhiều tài lộc và phú quý nhất.

Tuổi Tý

Tháng 9 trời Thương - tháng 10 Phật quý - tháng 11 thời tới cản không kịp, 3 con giáp đón tiền vào nhà như lũ - Ảnh 1
Từ tháng 9, đặc biệt là 3 tháng 9, 10 và 11, tuổi Tý gặp được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp. Tuổi Tý là con giáp thông minh và giàu sức sáng tạo. Họ giao tiếp khéo léo, làm gì cũng hết sức hết mình. Tuổi Tý có nhiều tham vọng, lại có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy. Họ đón nhận thay đổi để chuyển mình đổi vận.

Từ tháng 9, đặc biệt là 3 tháng 9, 10 và 11, tuổi Tý gặp được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều thuận lợi trong cả kinh doanh và sự nghiệp. Người kinh doanh kiếm được bộn tiền, người đi làm phát huy ưu điểm vượt trội

Không chỉ sự nghiệp có nhiều điểm sáng mà tình duyên của tuổi Tý trong thời gian này cũng ngọt ngào, viên mãn.

Tuổi Dần

Tháng 9 trời Thương - tháng 10 Phật quý - tháng 11 thời tới cản không kịp, 3 con giáp đón tiền vào nhà như lũ - Ảnh 2
Tháng 9, 10 và 11 sắp tới giúp tuổi Dần sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet 

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần tài năng nổi bật, cùng tham vọng mạnh mẽ. Họ không ngừng tìm cơ hội thể hiện bản thân, nỗ lực hết mình. Người làm kinh doanh nhanh nhạy, biết nắm bắt thời thế, tạo cơ hội đột phá.

Tháng 9, 10 và 11 sắp tới giúp tuổi Dần sự nghiệp thăng tiến. Được thần Tài để mắt, con giáp này làm đâu thắng đó, lợi nhuận dồi dào. Càng đi đúng hướng, càng được quý nhân giúp đỡ thì tuổi Dần càng có thành quả vang dội.

Tuổi Ngọ

Tháng 9 trời Thương - tháng 10 Phật quý - tháng 11 thời tới cản không kịp, 3 con giáp đón tiền vào nhà như lũ - Ảnh 3
Trong tháng 9, 10 và 11, tuổi Ngọ được trời Phật chở che, thần Tài nâng đỡ nên dù đi làm hay kinh doanh đều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Ngọ là con giáp ít nói làm nhiều. Đây là người sống lương thiện. Được phúc tinh chiếu mệnh, công việc và tình duyên của tuổi Ngọ trong thời gian tới thuận lợi tốt đẹp.

Trong tháng 9, 10 và 11, tuổi Ngọ được trời Phật chở che, thần Tài nâng đỡ nên dù đi làm hay kinh doanh đều khởi sắc. Người đi làm được trọng dụng, người kinh doanh buôn may bán đắt.

Có thể nói, thời gian tháng 9 tới tháng 11 năm nay mang tới nhiều cơ hội làm giàu nhất cho 3 con giáp trên.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi tháng 7 âm lịch: Có 2 con giáp tài lộc dập dìu, 2 con giáp cẩn thận trăm bề

Tử vi tháng 7 âm lịch: Có 2 con giáp tài lộc dập dìu, 2 con giáp cẩn thận trăm bề

Trong tháng 7 âm lịch này, có 2 con giáp tài lộc dồi dào, may mắn vô cùng, trong khi có đó 2 con giáp làm gì cũng phải hết sức cẩn thận.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 18 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 31 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt