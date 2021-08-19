Trẻ sinh vào 5 ngày hoàng kim này được Bồ Tát đỡ đầu, tài đức vẹn toàn, đem phú quý về cho cha mẹ

Tâm linh - Tử vi 19/08/2021 05:03

Theo tử vi ngày sinh, những đứa trẻ sinh vào 5 ngày hoàng kim này được ơn trên bảo vệ, tài đức vẹn toàn, còn mang may mắn về cho cha mẹ.

Theo tử vi ngày sinh, trẻ sinh vào những ngày này đặc biệt may mắn, có phúc hơn người.

Ngày 8 và 10 âm lịch

Trẻ sinh vào ngày 8 và 10 âm lịch từ khi sinh ra đã là ngôi sao may mắn. Vận thế thịnh vượng, đường công danh rộng mở, khi trẻ tài lộc đã dồi dào. Người sinh vào ngày may mắn này phúc dày mệnh lớn, cuộc đời hưởng nhiều phú quý.

Trẻ sinh vào 5 ngày hoàng kim này được Bồ Tát đỡ đầu, tài đức vẹn toàn, đem phú quý về cho cha mẹ - Ảnh 1
Trẻ sinh vào ngày 8 và 10 âm lịch từ khi sinh ra đã là ngôi sao may mắn - Ảnh minh họa: Internet 

Con trai sinh vào hai ngày này là người có tài trí, giỏi kinh doanh, kiếm tiền. Con gái sinh vào ngày này là phụ nữ bản lĩnh, có sự nghiệp vững chắc, có nhiều thành tựu lớn. Những đứa trẻ này còn mang may mắn, hãnh diện về cho gia đình.

13 và 21 âm lịch

Theo tử vi ngày sinh, 13 là ngày may mắn, 21 là ngày dồi dào phúc khí. Về mặt tử vi số học, đây là ngày tốt lành.

Trẻ sinh vào 5 ngày hoàng kim này được Bồ Tát đỡ đầu, tài đức vẹn toàn, đem phú quý về cho cha mẹ - Ảnh 2
Theo tử vi ngày sinh, 13 là ngày may mắn, 21 là ngày dồi dào phúc khí - Ảnh minh họa: Internet  

Trẻ sinh vào hai ngày này từ nhỏ đã khôn khéo, có tài thu hút lộc trời, từ nhỏ đã nhanh nhẹn lanh lợi. Đây còn là đứa trẻ là của cải lớn nhất của cha mẹ, luôn mang niềm vui đến cho gia đình. Từ khi có đứa trẻ này, cha mẹ ngày một lành ăn thuận lợi, giàu có dễ dàng.

Đặc biệt, trẻ sinh vào 2 ngày may mắn này vượng đường quý nhân, được cao nhân chỉ đường nên dễ thành công vang dội. Từ đó, trẻ càng trưởng thành thì càng phúc lộc dồi dào.

Ngày 28 âm lịch

Trẻ sinh vào 5 ngày hoàng kim này được Bồ Tát đỡ đầu, tài đức vẹn toàn, đem phú quý về cho cha mẹ - Ảnh 3
Trẻ sinh vào ngày này được trời Phật chở che, gia đình làm một hưởng mười -Ảnh minh họa: Internet 

28 âm lịch là một ngày tốt lành. Trẻ sinh vào ngày này được trời Phật chở che, gia đình làm một hưởng mười. Đứa trẻ này càng trưởng thành thì càng thu hút tài lộc, càng cố gắng thì càng gặt hái nhiều thành tựu. Đến tuổi trung niên, người sinh ngày 28 âm lịch có cuộc sống đáng ngưỡng mộ, muốn gì có đó.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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