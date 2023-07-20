Tháng 7 trôi qua, tháng 8 rực rỡ, 3 con giáp bước vào thời kỳ BÙNG NỔ TÀI LỘC, phúc tinh cao chiếu, hỷ sự triền miên, tiền nhiều đếm không xuể

Người tuổi Dần trời sinh thông minh, tâm địa thiện lương lại có ánh mắt tinh tường. Dù trong công việc hay cuộc sống, tuổi Dần thường gặp dữ hóa lành, phúc dày, mệnh lớn.

Ngoài ra, thời gian này, tuổi Dần còn có quý nhân chỉ điểm, cơ hội kiếm tiền rất nhiều, về mặt sự nghiệp, tài phú sẽ tăng mạnh. Mặc dù vậy, khi tiền vào túi rồi, tuổi Dần phải nhớ kỹ, vẫn nên tăng thu giảm chi, mới có thể kéo được vận may lớn hơn tới với mình.

Tháng 8 dương lịch vận may vào cửa, nếu như nắm được cơ hội, tài vận của tuổi Dần sẽ khởi sắc hơn rất nhiều, có thể nói là vạn sư như ý.

Tuổi Mão

Tuổi Mão chính là một trong những con giáp may mắn nhất vào tháng 8/2023, cát tinh sẽ mang lại cho Hợi sự giàu có và dư dả. Họ sẽ mở ra một khoản lợi nhuận tài chính bất ngờ, có thể là lợi tức đầu tư hoặc thu nhập bất ngờ. Nhưng bản mệnh dù đang hưởng thụ phú quý cũng phải cẩn trọng trong việc quản lý tài chính và đầu tư kẻo thất thoát, hao tán tài sản.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi theo đuổi vật chất, tuổi Mão cũng phải chú ý đến sự thỏa mãn về tinh thần. Nuôi dưỡng một số sở thích mới, tận hưởng những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống và chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với người thân, bạn bè.

Về mặt quản lý tài chính, bạn nên nhờ đến sự tư vấn của một người lớn tuổi để có kế hoạch đầu tư hợp lý, giúp tài sản tăng trưởng ổn định và đáng tin cậy hơn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu bước sang tháng 8, sẽ gặp hỷ sự, vận may từ trên trời rơi xuống, có cơ hội thăng chức tăng lương, tiền bạc ùn ùn kéo đến.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu còn độc thân trong thời gian này cũng có cơ hội gặp gỡ được nhân duyên "trời định", tạm biệt kiếp FA và có thể có được cuộc hôn nhân như ý.

Sóng gió trong thời gian trước người tuổi Sửu gặp phải sẽ nhanh chóng qua đi.

Họ không chỉ có vận may mà năng lực cũng tỏa sáng, thu hút được sự chú ý của nhiều người, trong đó có các quý nhân nen cơ hội thăng tiến phía trước rất khả quan.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.