Tháng 7 dương lịch: 3 con giáp được sao Thiên Hoàng chiếu mệnh, rũ bùn đứng dậy sáng lòa, ăn lộc bề trên, làm đâu trúng đó, làm một lãi 10, tài vận, tình duyên, sự nghiệp đều đẹp như mơ

Người tuổi Ngọ trời sinh khá tự tin, tuy rằng trong công việc, năng lực của họ không tính là ưu tú, xuất sắc nhất nhưng họ rất chăm chỉ, lại kiên định, có khả năng chịu khổ nhọc. Làm chuyện gì cũng không sợ hãi khó khăn, dù gian khổ cũng có thể kiên trì tới cùng. Vì vậy, một đời người, tuổi Ngọ nhất định có thể đạt được thành công.

Tháng 7 dương lịch sắp tới, người tuổi Ngọ không chỉ vượng lên về đường công danh, sự nghiệp, làm chuyện gì cũng thuận gió xuôi nước, chuyện tình cảm cũng tốt hơn trông thấy. Hoa đào nở rộ, những tuổi Ngọ còn độc thân có thể gặp được người mình thích, kết thúc chuỗi ngày đơn côi, lẽ bóng, giành được nhân duyên tốt đẹp.

Người tuổi Dậu sang tháng tới sẽ có hai sao may mắn chấn giữ. Trong tháng trước, họ gặp hai sao hung tinh nên vận may không được như ý, phiền phức liên miên.

Nhưng sang tháng mới, đại vận sẽ đến, tài lộc được cải thiện và vô số điều tốt lành cũng sẽ đến. Họ sẽ được đón Thần Tài ghé thăm, cuộc sống giàu có và bình an đang đợi con giáp tuổi Dậu phía trước. Những rắc rối mà người tuổi Dậu gặp cuối năm trước sẽ giảm bớt, sự nghiệp khởi sắc.

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Ngoài ra, đối với một số người tuổi Dậu nhờ làm việc chăm chỉ, cuộc sống ổn định mà vận đào hoa cũng nở rộ, gặp được người trong mộng.

Tuổi Sửu

Bước tháng 7 dương, Thái Dương cát tinh mang đến may mắn cho người tuổi Sửu. Cát khí vượng, những chú Trâu có thể sẽ được quý nhân trợ giúp khá nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Tháng này tài lộc của tuổi Sửu cũng khá vượng, cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy con giáp này có thu nhập chính và thu nhập phụ cùng gia tăng. Thêm nữa, người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán vào cuối tuần vì có thêm Thực Thần tạo cho nhiều cơ hội thu tài lộc về tay.

Ảnh minh họa

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu bình ổn. Gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, hai bạn vẫn cần đề phòng người thứ ba xuất hiện gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, bạn có thể tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ sẽ có rất nhiều cơ hội tốt đấy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.