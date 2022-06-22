Qua 10h ngày 24/6: 3 con giáp gặp thời đổi vận giàu sang phú quý, phát lộc phát tài, phúc khí vây quanh, cả danh vọng lẫn tiền tài đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 15:40

Dưới đây là 3 con giáp sắp đón vận may tài lộc.

Tuổi Tỵ

Tử vi nói rằng thời vận của tuổi Tỵ từ 10h ngày 24/6, cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp may mắn này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ trong thời gian tới.

Qua 10h ngày 24/6: 3 con giáp gặp thời đổi vận giàu sang phú quý, phát lộc phát tài, phúc khí vây quanh, cả danh vọng lẫn tiền tài đều một tay ôm trọn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, tinh tế nên sẽ thu về được lợi ích không nhỏ. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong tương lai không xa, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp.

Qua 10h ngày 24/6, vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ.

Qua 10h ngày 24/6: 3 con giáp gặp thời đổi vận giàu sang phú quý, phát lộc phát tài, phúc khí vây quanh, cả danh vọng lẫn tiền tài đều một tay ôm trọn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của con giáp này cũng ngọt ngào hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng người tuổi Ngọ thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Họ có ước mơ, hoài bão, muốn gây dựng cuộc sống sung túc, đủ đầy. Con giáp này cũng rất tốt bụng, lương thiện. Họ đi đâu cũng có người yêu mến, giúp đỡ.

Qua 10h ngày 24/6, con giáp này bước vào giai đoạn vượng phát. Khi đó, sự nghiệp của họ sẽ phát triển rực rỡ hơn, công dành thanh toại. Nếu tuổi Tý tiếp tục nỗ lực, cố gắng thì nền tảng kinh tế, vị thế trong sự nghiệp của họ sẽ ngày càng được nâng cao.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tuổi sửu 2022 tuổi mão tuổi Tỵ

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