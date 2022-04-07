Tháng 5 tới, top 3 con giáp đi tới đâu đào hoa nở rộ tới đó, thần tình yêu hỗ trợ hết mình

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 19:00

Bước sang tháng 5, những con giáp dưới đây được thần tình yêu phù trợ, chuyện tình cảm khá suôn sẻ.

Tuổi Tị

Tháng 5 tới, top 3 con giáp đi tới đâu đào hoa nở rộ tới đó, thần tình yêu hỗ trợ hết mình - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Ất Mộc lâm Mộc Dục ở Tị, tháng 5 này là thời điểm nhân duyên của con giáp này khởi sắc. Tình yêu đôi lứa ngày càng nồng nàn, những giây phút ngọt ngào càng giúp bạn và người ấy gắn bó bên nhau.

Cát tinh Thiên Hỉ nhập mệnh, dù là người có đôi hay còn đơn chiếc thì chuyện tình cảm cũng vô cùng thuận lợi, hạnh phúc ngập tràn. Vốn là người ưa nhìn, bạn lại thêm chăm sóc, chú ý đến vẻ bề ngoài nên càng thêm cuốn hút hơn.

Những chú Rắn độc thân đang có mối quan hệ tốt đẹp. Tình cảm đến từ từ như dòng nước, không cần thúc ép vội vàng mà cứ thuận theo tự nhiên, dòng nước mát lành tự bao giờ đã len lỏi, đi sâu vào trong trái tim bạn.

Với những bạn đã lập gia đình, có thể đôi lúc cuộc sống yên ả bên nhau sẽ khiến bạn buồn chán. Nhưng sự thực là bạn và người ấy vẫn luôn yêu thương nhau, chỉ cần chịu khó làm mới không khí gia đình thì hôn nhân sẽ càng thêm hoàn hảo. Sự gắn kết về tình cảm của các bạn là điều mà rất nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Tháng 5 tới, top 3 con giáp đi tới đâu đào hoa nở rộ tới đó, thần tình yêu hỗ trợ hết mình - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Theo tử vi tháng của 12 con giáp, người tuổi Thìn tháng này Hôn nhân cung được Chính Tài che chở nên có đời sống hôn nhân cũng như tình cảm lứa đôi hài hòa, nồng thắm.

Vận đào hoa vượng khiến cho sức hấp dẫn của con giáp này đối với người khác giới càng thêm mãnh liệt. Đây là cơ hội rất tốt cho những bạn còn độc thân, hãy nắm bắt thời cơ để nhanh chóng tìm được một nửa của mình.

Xem bói tháng 5 thì chuyện tình duyên của những cô nàng tuổi Thìn có vẻ tốt hơn của những anh chàng cùng tuổi. Tuy nhiên đến giữa tháng thì dù là nam hay nữ, vận thế tình cảm của các bạn đều rất tốt đẹp. Điềm báo tử vi cho thấy con giáp này sắp gặp được mối duyên lành.

Muốn biết chi tiết hơn về vận mệnh cuộc đời của người tuổi Thìn, bạn có thể xem thêm Tử vi trọn đời trên lichngaytot.com nhé.

Tuổi Ngọ

Tháng 5 tới, top 3 con giáp đi tới đâu đào hoa nở rộ tới đó, thần tình yêu hỗ trợ hết mình - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Theo tử tháng 5, người tuổi Ngọ có Bách Việt đào hoa trợ lực nên vận thế tình cảm có sự thăng hoa mạnh mẽ. Bạn có cơ hội làm quen và kết giao với nhiều bạn bè khác giới, nhờ đó mà có thêm nhiều mối nhân duyên và thời cơ để tiến xa hơn trong tương lai.

Quý nhân chỉ lối dẫn đường giúp bạn càng thêm quyến rũ và tinh tế. Sự duyên dáng khi trò chuyện của con giáp này dễ dàng khiến cho người ấy rung động, sự chu đáo trong từng cử chỉ lại càng ghi thêm điểm trong mắt đối phương.

Những chú Ngựa đã sớm tìm được một nửa của mình thì tình cảm hài hòa, hạnh phúc. Những hành động, lời nói đơn giản cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc giúp tình yêu mãi bền lâu và ngọt ngào như thủa ban đầu. Dù đôi khi tranh cãi nhưng chỉ là chút gia vị cho tình yêu ngày càng nở hoa rực rỡ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi (29-30/4), 2 ngày cuối tháng, 3 con giáp này tài lộc lênh láng, may mắn tràn trề

Tử vi (29-30/4), 2 ngày cuối tháng, 3 con giáp này tài lộc lênh láng, may mắn tràn trề

Những chuyện không vui sắp qua đi, 2 ngày cuối tháng 4, top 3 con giáp này chuẩn bị chờ đón may mắn sắp sửa ập đến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp có tình yêu vào tháng 5 tử vi tình yêu 3 con giáp top 3 con giáp được thần tình yêu hỗ trợ

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng