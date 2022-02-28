Tháng 3 hè về, ngày đầu tiên may mắn cao tựa Thái Sơn, 3 con giáp khởi động hành trình làm giàu, có PHÚC KHÍ che chở, mặc sức mà ăn, người người ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 10:30

Tháng 3 chạm ngõ, 3 con giáp may mắn có phúc khí tựa biển trời, làm chơi ăn thật nên mặc sức tích góp của cải, nhiều người đỏ mắt hờn ghen.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tý dù có gặp mọi khó khăn thử thách vẫn không ngừng phấn đấu vươn lên. Chính vì vậy, tuổi Tý luôn kiên cường với những mục tiêu của mình, nên thành công là điều sớm muộn.

Tháng 3 hè về, bản mệnh chính là cái tên nằm trong danh sách con giáp may mắn cực giàu sang, thành đạt hơn người. Đây chính là thời kỳ mà vận khí của những người cầm tinh con chuột đạt thời thế cực vượng mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh ra những người tuổi Thìn vốn dĩ "số sướng" khi phúc lớn mệnh lớn. Bản mệnh có số "làm chơi, ăn thật" nên chỉ cần biết tận dụng thời cơ, chắc chắc giàu có hết phần thiên hạ.

Tử vi dự báo, tháng 3/2022 chính là thời điểm để những chú Rồng khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể. Thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ghen tị.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp cực khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Dù khó khăn bao nhiêu thì Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.

Đặc biệt, tháng 3 năm nay. vận may của tuổi Tuất sẽ thay đổi bất ngờ. Chỉ cần tuổi Tuất dũng cảm tiến lên và phát huy mọi thế mạnh của mình thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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