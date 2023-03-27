Tháng 2 nhuận âm, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, tình duyên nở rộ thay đổi bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 27/03/2023 12:41

Tháng 2 nhuận Qúy mão 2023 là thời điểm thích hợp để những tuổi này thay đổi vận khí một cách ngoạn mục, hiếm có khó tìm.

Tuổi Mùi

Đây là con giáp được sao tốt chiếu mệnh tháng 2 nhuận, cho nên người tuổi Mùi đạt được cái sự phát triển khá là rực rỡ về tình hình tài chính. Đặc biệt là nếu như biết nắm bắt thời cuộc tìm cách kinh doanh ngay khi mọi người xung quanh đều đang chán nản, bỏ bê hoặc nghỉ ngơi hưởng thụ thì cơ hội phát tài, phát lộc lại càng lớn hơn nữa. Đồng thời, nhân duyên tốt lành ầm ầm kéo đến, tình duyên nở rộ.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, nên tham gia vào các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người xung quanh. Thông qua hoạt động này, bạn không chỉ thể hiện được lòng tốt của mình mà đây còn có cơ hội những đối tác triển vọng nhắm đến.

Tháng 2 nhuận âm, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, tình duyên nở rộ thay đổi bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong tháng 2 nhuận có sự khắc chế, ép buộc, khó chịu, thua thiệt mất mát, xung đột. Tuy nhiên, nếu như biết nắm bắt thời thì hoàn toàn là có thể tài lộc tăng tiến, công việc hanh thông. Do đó, hãy tự tin với những cái lựa chọn của bản thân. 

Người kinh doanh, cần đi xa tìm hiểu thị trường sẽ càng có lợi trong giai đoạn này. Vì thế, trong bất cứ trường hợp nào, hãy luôn giữ tinh thần mạnh dạn và chủ động hơn nữa. Có một số cơ hội quý báu chỉ xuất hiện một cách hiếm hoi dành cho những ai tinh ý, bạn cần chớp đúng thời cơ để thể hiện bản thân và chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng.

Tháng 2 nhuận âm, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, tình duyên nở rộ thay đổi bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp phát tài tháng 2 nhuận này,Cung mệnh có quý nhân tam hợp che chở, có cơ hội tỏa sáng, được hưởng phần thưởng đã mong đợi từ lâu. Cho nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến những người tuổi này phải suy nghĩ. Những cái công hiến của tuổi Hợi trong suốt thời gian vừa qua sẽ đem lại cho tuổi này kết quả rất là tích cực.

Bản thân con giáp này cũng là người tương đối chủ động, có định hướng tương đối rõ ràng, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để có thể đương đầu với những thử thách ở phía trước. Điều này giúp họ khám phá ra những phương diện, kỹ năng cùng với các khía cạnh mới của bản thân.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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