Tháng 12 Âm lịch hanh thông: 4 tuổi tài lộc rủng rỉnh, vận may tìm đến tận nhà, Hung tinh chẳng dám tới gần

Theo tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022, người tuổi Tỵ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân trong công việc, nếu biết nắm bắt và thể hiện tốt, họ có thể được cân nhắc lên những vị trí cao hơn.

Trong tháng này, tiền bạc của người tuổi Tỵ cũng dư giả, chuyện làm ăn có nhiều thuận lợi giúp họ tích lũy được nhiều tài lộc. Việc gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng giúp bạn kiếm được một khoản bội tiền.

Tuổi Tuất

Về công việc, người tuổi Tuất có thể sẽ được khen thưởng trong tháng này vì những nỗ lực và cống hiến bấy lâu.

Về tiền bạc, một khoản thu bất ngờ sẽ đến khiến hầu bao của bản mệnh này rủng rỉnh. Trên phương diện tình cảm, người độc thân cũng sẽ sớm tìm được đối tượng như ý, cuộc đời sẽ bước sang trang mới. Trong công việc kinh doanh, sẽ có những cơ hội mới tìm đến bản mệnh này.

Ngoài ra, tài chính tháng này của người tuổi Tuất cũng liên quan trực tiếp đến các quyết định mà họ đưa ra.

Tuổi Thìn

Vào tháng này, kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Đặc biệt, tài lộc sẽ ghé thăm người tuổi Thìn trong tháng này, các khoản đầu tư trước đó có thể mang lại cho họ nguồn lợi lớn.

Tháng này, người tuổi Thìn sẽ đón nhận khá nhiều may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Công việc thuận lợi, nhiều cơ hội tìm đến đòi hỏi bản mệnh này cần phải tập trung và nắm bắt thời cơ để phát triển. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn đánh giá lại kỹ năng của bản thân và thương lượng một mức lương cao hơn với cấp trên.Về tiền bạc, sẽ có quý nhân xuất hiện hỗ trợ tài chính giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thiện những kế hoạch đã đặt ra. Đây cũng là thời điểm để bản mệnh này quan tâm hơn về sức khỏe, đừng quá bi quan hay âu lo mà khiến cơ thể bị suy nhược.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.