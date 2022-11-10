Tháng 11 này, 3 con giáp nào ngập tràn hạnh phúc, vận khí được đẩy lên tích cực, tiền tài chảy vào túi ào ạt như nước?

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 15:09

Đón xem các con giáp may mắn này là ai nhé!

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có động lực phi thường. Họ chủ động trong nhiều tình huống và đấu tranh rất hiệu quả. Thời gian này, con giáp tuổi Thìn cho thấy vận thế đáng ngưỡng mộ.

Nếu họ làm tốt sự nghiệp thì gia đình cũng sẽ ngày càng hạnh phúc, ấm êm. Có thể nói, người tuổi này phát triển về mọi mặt khiến cuộc sống cả họ ngày càng trở nên thú vị hơn, có nhiều dư địa để phát triển.

Từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay, con giáp tuổi Thìn thể hiện vận khí tích cực, đặc biệt là nửa đầu tháng 11, mọi sự trở nên suôn sẻ hơn.

Những trái ngọt này không phải do may mắn mà là do thời cơ thích hợp, con giáp này lại quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỷ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Dần

Tháng này, người tuổi Dần càng xông xáo và chủ động sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. 

Dưới sự phù trợ của cát tinh, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Chỉ cần bạn làm việc đúng quy trình, thứ tự, sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Tháng 11 này, 3 con giáp nào ngập tràn hạnh phúc, vận khí được đẩy lên tích cực, tiền tài chảy vào túi ào ạt như nước? - Ảnh 1
Thời điểm này, những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp. 

 

Người làm công ăn lương nên tích tụ tài chính để chuẩn bị cho thời cơ thu tài về tay. Vận khí đang lên, hãy chớp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể. Ngoài ra, bạn cũng dễ nhận được thêm những khoản thưởng do đạt thành tích cao trong công việc.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tương đối ổn định về tính cách, sống lạc quan, vui vẻ. Họ rất được yêu thích cả trong và ngoài nơi làm việc.

Con giáp tuổi Ngọ vừa biết quan tâm đến cảm xúc của người khác vừa có khả năng tìm hiểu thông tin, nắm bắt được những điều trọng yếu. Nhờ vậy, họ không làm mất lòng người khác và biết vận dụng thông tin để giúp cho công việc làm ăn của mình có hiệu quả tốt hơn, có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn.

Người tuổi này ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi đọn hơn. Họ nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người, vì vậy tốc độ thành công của con giáp tuổi Ngọ ngày càng nhanh hơn.

Tháng 11, bắt đầu bước vào mùa đông, con giáp này đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.  

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