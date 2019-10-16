Tháng 11 có 3 con giáp may mắn tới tấp, tiền bạc dư dả, càng cuối năm càng phát

Tâm linh - Tử vi 16/10/2019 04:46

Sách tử vi tướng số có nói, từ giờ đến cuối năm 2019, 3 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, giàu có viên mãn khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tháng 11 này, gia chủ sẽ thêm phúc thêm phần, tiền đầy túi, tình đầy tim, viên mãn hơn người.

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Từ tháng 11 trở đi, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, một bước đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, điềm đạm và chăm chỉ trong công việc. Họ không tính toán hơn thua, cũng không ganh đua với bất cứ ai. Cứ làm tốt việc của mình, cống hiến nhiệt thành nên Sửu ắt gặt hái được thành quả hơn cả mong đợi, thăng tiến ngoạn mục.

Từ tháng 11 trở đi, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi, một bước đổi đời. Càng về cuối năm Sửu càng phát tài phát lộc, vận may ập vào nhà tới tấp, muốn nghèo cũng không được.

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Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho, con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tiền cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sau những cố gắng không mệt mỏi, bước chân vào tháng 11/2019 Mão sẽ được nhận lấy tiền tài viên mãn, cơ hội phát triển sự nghiệp. Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho, con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tiền cứ vơi lại đầy.

Đặc biệt, nếu đang chần chừ trong một dự án, kế hoạch nào đấy thì Mão cần triển khai ngay. Đừng bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một để đổi đời sau một đêm, trở thành tỷ phú chỉ trong chớp mắt Mão nhé.

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời ban cho con giáp bản lĩnh này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ nên người tuổi Thìn sẽ có những ngày tháng 11 rực rỡ hơn người. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời ban cho con giáp bản lĩnh này.

Thìn hãy chuẩn bị két sắt để chứa tiền, bởi từ đây đến cuối năm bạn sẽ nằm trên đống vàng, tiền ùa vào nhà tới tấp.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ phúc lộc trời cho, thần Phật nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ngập trong biển tiền, cả đời chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

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