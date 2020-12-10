Tháng 11 Âm lịch 6 con giáp vươn lên từ đống tro tàn, chuyển vận đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10/12/2020 19:00

Dưới đây là những con giáp giàu có, vươn lên từ đống tro tàn, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, chuyển vận đổi đời ngoạn mục trong tháng 11 Âm lịch.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn đạt được nhiều thành tựu cực lớn nên thu nhập tăng lên đều đặn. Những nỗ lực, cố gắng của bạn được đền đáp xứng đáng. Dự án quan trọng đều được bạn phụ trách, nguồn thu nhập đổ về ồ ạt, không cần bất cứ ai giúp đỡ bạn cũng vượt qua được khó khăn.

con giap giau co 1
Thìn là con giáp giàu có vận trình vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn được sao tốt chiếu mệnh nên vận tình tiền đều viên mãn. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về cách làm việc cũng như cách xử lý công việc tài tình của bạn. Hãy tận dụng thời điểm này để thể hiện hết tài năng bản thân đang có.  

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp giàu có, làm một tiêu mười. Nguồn thu nhập của bạn tăng lên mức đáng báo động, công việc thuận buồm xuôi gió. Thời điểm này, bạn tha hồ hưởng lộc lớn từ trên trời rơi xuống, vượt qua nhiều thị phi, khó khăn. Kẻ xấu, tiểu nhân không còn dám hãm hại bạn. Nói chung vận trình của bạn thuận lợi, viên mãn không còn gặp bất cứ trục trặc nào.

Tuổi Mão

con giap giau co 2
Mão có con đường tài lộc vô cùng vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Mão có tinh thần tốt nên công việc thuận lợi, giải quyết hết mọi việc khó khăn trong nháy mắt. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái nên cơ hội đổi đời vô cùng lớn. Bạn từ con giáp tay trắng bỗng vươn lên vị trí cao khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Thu nhập của bạn tăng lên mức đáng báo động, tiêu hoài không hết. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận tin vui lớn về tài chính.

Tuổi Thân

Thời gian này, bạn đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó. Không còn gặp chuyện buồn trong công việc, bạn chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về tài chính. Dự án của bạn ấp ủ bấy lâu nay được thực hiện suôn sẻ, không gặp bất cứ sai sót nào. Bạn như “cá gặp nước” vì vậy nên tận dụng cơ hội để thể hiện tài năng, đạt được thành tựu lớn.

Tuổi Tý

con giap giau co 3
Tý gặp dữ hóa lành trong thời điểm vàng kim này - Ảnh minh họa: Internet

Sao tốt chiếu mệnh nên bạn gặp dữ hóa lành, gặp chuyện buồn cũng dễ dàng vượt qua. Trong thời điểm này, bạn gặp nạn lớn đến mấy cũng không hề hấn gì. Những người tuổi Tý đã giàu còn thêm giàu, tiền bạc đổ về như nước, tha hồ mua nhà sắm xe tiền tiêu không hết. Hãy chuẩn bị tinh thần tốt để đạt được những thứ bản thân mong muốn trong thời điểm vàng son này.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giỏi giang, làm gì cũng thành công vang dội. Thu nhập của bạn tăng lên, từ tay trắng hóa đại gia khiến nhiều người nể phục sát đất. Những xích mích, mâu thuẫn trước đây đã được giải quyết nên tinh thần tốt hơn. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thể hiện khả năng kiếm tiền của mình. Bên cạnh đó nên mở lòng để tìm cho mình ý trung nhân, duyên lành như ý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 10 ngày tới có 3 con giáp được sao thiên vương chiếu mệnh cuộc sống thăng hoa

Tử vi 10 ngày tới có 3 con giáp được sao thiên vương chiếu mệnh cuộc sống thăng hoa

Trong 10 ngày tới, tử vi cho biết có 3 con giáp được thiên vương chiếu mệnh vô cùng may mắn khi cuộc sống thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giỏi giang tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to