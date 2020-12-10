Tháng 11 Âm lịch 6 con giáp vươn lên từ đống tro tàn, chuyển vận đổi đời ngoạn mục

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn đạt được nhiều thành tựu cực lớn nên thu nhập tăng lên đều đặn. Những nỗ lực, cố gắng của bạn được đền đáp xứng đáng. Dự án quan trọng đều được bạn phụ trách, nguồn thu nhập đổ về ồ ạt, không cần bất cứ ai giúp đỡ bạn cũng vượt qua được khó khăn.

Bạn được sao tốt chiếu mệnh nên vận tình tiền đều viên mãn. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về cách làm việc cũng như cách xử lý công việc tài tình của bạn. Hãy tận dụng thời điểm này để thể hiện hết tài năng bản thân đang có.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp giàu có, làm một tiêu mười. Nguồn thu nhập của bạn tăng lên mức đáng báo động, công việc thuận buồm xuôi gió. Thời điểm này, bạn tha hồ hưởng lộc lớn từ trên trời rơi xuống, vượt qua nhiều thị phi, khó khăn. Kẻ xấu, tiểu nhân không còn dám hãm hại bạn. Nói chung vận trình của bạn thuận lợi, viên mãn không còn gặp bất cứ trục trặc nào.

Tuổi Mão

Mão có con đường tài lộc vô cùng vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Mão có tinh thần tốt nên công việc thuận lợi, giải quyết hết mọi việc khó khăn trong nháy mắt. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái nên cơ hội đổi đời vô cùng lớn. Bạn từ con giáp tay trắng bỗng vươn lên vị trí cao khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Thu nhập của bạn tăng lên mức đáng báo động, tiêu hoài không hết. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận tin vui lớn về tài chính.

Tuổi Thân

Thời gian này, bạn đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó. Không còn gặp chuyện buồn trong công việc, bạn chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về tài chính. Dự án của bạn ấp ủ bấy lâu nay được thực hiện suôn sẻ, không gặp bất cứ sai sót nào. Bạn như “cá gặp nước” vì vậy nên tận dụng cơ hội để thể hiện tài năng, đạt được thành tựu lớn.

Tuổi Tý

Tý gặp dữ hóa lành trong thời điểm vàng kim này - Ảnh minh họa: Internet

Sao tốt chiếu mệnh nên bạn gặp dữ hóa lành, gặp chuyện buồn cũng dễ dàng vượt qua. Trong thời điểm này, bạn gặp nạn lớn đến mấy cũng không hề hấn gì. Những người tuổi Tý đã giàu còn thêm giàu, tiền bạc đổ về như nước, tha hồ mua nhà sắm xe tiền tiêu không hết. Hãy chuẩn bị tinh thần tốt để đạt được những thứ bản thân mong muốn trong thời điểm vàng son này.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giỏi giang, làm gì cũng thành công vang dội. Thu nhập của bạn tăng lên, từ tay trắng hóa đại gia khiến nhiều người nể phục sát đất. Những xích mích, mâu thuẫn trước đây đã được giải quyết nên tinh thần tốt hơn. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thể hiện khả năng kiếm tiền của mình. Bên cạnh đó nên mở lòng để tìm cho mình ý trung nhân, duyên lành như ý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm