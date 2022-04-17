Thần Tài trải chiếu lộc từ ngày 18/4 đến ngày 24/4, những con giáp 'số hưởng' sau 'đạp trúng hố vàng', kiếm tiền thần tốc, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 01:53

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "đạp trúng hố vàng", kiếm tiền thần tốc, tình duyên đỏ thắm trong 7 ngày tới.

Tuổi Tý

Tử vi báo 7 ngày tới, con giáp may mắn này được thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố hết mực, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, từ sự nghiệp, nhân duyên cho đến tài vận đều thành công mỹ mãn. Cuộc sống hay công việc của bạn đều rất suôn sẻ, ít khi gặp phải thất bại, cố gắng bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Đồng thời, bạn làm việc gì cũng thuận lợi, có tương lai, được mọi người tán thưởng. 

Chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều biến động, tuy nhiên nhìn chung là mọi chuyện sẽ đi theo hướng tích cực. Đối với các cặp đôi yêu nhau có thể sẽ xuất hiện một số mâu thuẫn và tranh cãi giữa cả hai người nhưng đối phương sẽ là người chủ động giảng hòa và giải thích rõ ràng khiến mọi hiểu lầm sẽ sớm được xóa bỏ. Sau những trải nghiệm như vậy, chuyện tình cảm của hai bạn sẽ thêm khăng khít hơn.

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Người tuổi Tý được thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố hết mực, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ có nhiều mở mang, tiến triển, thậm chí còn có khả năng được cất nhắc, thăng chức và tăng lương, thu nhập tăng lên đáng kể, bảo đảm một cuộc sống dư dả, thoải mái. Đồng thời, quý nhân xuất hiện giúp bạn tháo gỡ nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội hợp tác làm ăn, kí kết hợp đồng với các đối tác triển vọng.

Không chỉ về công việc mà trong chuyện tình cảm cũng thăng hoa rực rỡ, đối với những người có gia đình thì sẽ có được một tình cảm viên mãn hoàn mỹ. Do đó, bạn cần chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự.

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Công việc của người tuổi Dậu sẽ có nhiều mở mang, tiến triển khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến trong công việc nhờ dựa vào kinh nghiệm tích lũy được nên đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng trong 7 ngày tới. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Vì vậy, bạn làm đâu thắng đó, lợi nhuận tăng đều, tài chính dư dả hơn trước.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng là người có tài giao tiếp, có thể kết giao được với nhiều kiểu người, xây dựng được nhiều kiểu mối quan hệ. Trong cuộc sống, bạn thường có tầm nhìn độc đáo, đầu óc thông thái, lại luôn có được quý nhân kề bên nên cuộc sống thành công bội phần.

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Người tuổi Hợi làm đâu thắng đó, lợi nhuận tăng đều, tài chính dư dả hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang ngày 18/4, Thần Tài ghé thăm, quý nhân nâng bước, những con giáp sau 'một bước lên mây', tiền vàng rủng rỉnh, hốt hết tài lộc của thiên hạ

Bước sang ngày 18/4, Thần Tài ghé thăm, quý nhân nâng bước, những con giáp sau 'một bước lên mây', tiền vàng rủng rỉnh, hốt hết tài lộc của thiên hạ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "một bước lên mây", tiền vàng rủng rỉnh, hốt hết tài lộc của thiên hạ kể từ ngày 18/4/2022.

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