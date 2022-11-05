Thời gian tới đây, tuổi Thân lâm tượng Bán Hợp, vận khí hanh thông, vận trình tháng khởi sắc mạnh mẽ. Thời điểm này thích hợp để tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. Làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và sự thành công trong tương lai chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn.

Tử vi tuần mới (7/11 – 13/11), vận trình tài lộc khởi sắc hơn so với tháng trước. Tuy nhiên để có được sự đột phá về doanh thu, đòi hỏi bản mệnh phải liều mình một phen. Khó khăn hay cơ hội trước mắt đã nhìn thấy, nhưng dấu hiệu thành công chưa ai dám khẳng định. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của chính bạn. Thứ Tài trong tháng khá vượng, có lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Tuổi Mão chăm chỉ, cần cù nên được cấp trên yêu mến. Nghèo chán rồi nên trong 2 năm tới Mão quyết định đặt ra mục tiêu cho cuộc sống của mình. Bạn nỗ lực làm giàu, kinh doanh và đầu tư và thật không ngờ cơ hội đến với bạn. Bạn tìm được người đồng nghiệp đáng tin cậy lại tài giỏi, có thể nói là quý nhân của bạn nên 2 người đã cùng nhau vượt qua thử thách, dẫn tới thành công.

Tử vi cho biết trong tuần mới (7/11 – 13/11), tuổi Mão gặp vận may đang đến, có cơ hội làm giàu, tiền rơi trúng túi, thoải mái tiêu pha. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo trong tuần mới (7/11 – 13/11), bạn chính thức trở thành đại gia trong lòng những người thân của bạn. Được cổ vũ tinh thần tuổi mão càng phất lên như diều gặp gió, thành công ngoài mong đợi, tiền bạc đầy két.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Rồng độc lập, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp. Họ là những người không để người khác phải lo lắng vì việc không hoàn thành nhiệm vụ. Công việc nào được lãnh đạo giao, con giáp này đều hoàn thành suất sắc, khiến lãnh đạo phải chú ý, tán thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (7/11 – 13/11), con giáp tuổi Thìn có thể nói là những người có sức mạnh, thông minh và nhạy cảm. Trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ có đủ năng lực và trí tuệ để luôn luôn hành xử như "cá gặp nước", mọi sự trót lọt, suôn sẻ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.