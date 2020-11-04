Thần Tài tiết lộ 3 con giáp nằm trong danh sách vàng, phúc lớn mệnh dày trong tuần tới

Theo tử vi 12 con giáp, Mão được Thần Tài soi đường dẫn lối, con đường kiếm tiền sáng chói. Trong tuần tới, bạn được liệt vào danh sách vàng, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Không những vậy, bạn phúc lớn mệnh dày nên gặp nạn không hề hấn gì. Những khó khăn đến với bạn đều được giải quyết êm đẹp. Gặp họa lớn đến mấy cũng được quý nhân đứng sau hỗ trợ.

Trong chuyện tình cảm, Mão nhận được nhiều lời tỏ tình. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn mới, thoát ế thành công. Người có gia đình, người yêu nhận được khá nhiều tin vui về đường tiền bạc. Cả hai có thời gian ở bên nhau nên mối quan hệ ngày càng bền chặt.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn được Thần Phật chọn mặt gửi vàng. Bạn được đánh giá cao khả năng làm việc nên có nhiều cơ hội thăng tiến. Những việc bạn ấp ủ bao lâu nay được thành hiện thực, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Công việc của bạn cũng khá thuận lợi, được đồng nghiệp hỗ trợ hết mình.

Mùi đạt được nhiều thành tựu đáng nể - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau, hẹn hò lãng mạn nên tình cảm ngày càng thăng hoa. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi gặp được quý nhân soi đường dẫn lối. Công việc của bạn dần ổn định, tiền bạc cũng đủ tiêu không dư cũng không thiếu. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều bước tiến triển vượt bậc. Người độc thân có tình có tiền, tha hồ hưởng thụ cuộc sống. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn.

Hợi được quý nhân nâng đỡ giúp sức nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên chú trọng lời ăn tiếng nói. Nên biết điều gì nên nói và không nên nói để được mọi người tôn trọng, yêu thương.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm