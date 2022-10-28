Thần Tài tặng núi vàng trong ngày 29, 30, 31/10, TOP 3 con giáp may mắn được nước đẩy thuyền lên, lộc vàng sáng rõ, rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 15:55

Trong ngày 29, 30, 31/10 sẽ có 3 con giáp cực kì may mắn, luôn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân làm gì cũng hanh thông, thuận lợi tiền bạc ồ ạt đổ về.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Đa số người tuổi Dần không tham vọng, họ thường sầu muộn về tình cảm hơn là vật chất. Trong thời gian trước, người tuổi Dần có họa tiểu nhân, gặp nhiều chuyện thị phi không đáng có, tài chính không dư dả, công việc bỏ ra nhiều tâm huyết nhưng chưa thu về được kết quả như ý.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục kiên trì, cố gắng và nỗ lực, người tuổi Dần sẽ nhận được sự bù đắp xứng đáng, đặc biệt là trong công việc. Tử vi học có nói, bước sang ngày 29, 30, 31/10, những tai vạ sẽ dần bay biến hết trong cuộc sống của người tuổi Dần, nhường chỗ cho các may mắn liên tục tới với họ.

Thần Tài tặng núi vàng trong ngày 29, 30, 31/10, TOP 3 con giáp may mắn được nước đẩy thuyền lên, lộc vàng sáng rõ, rộng đường thăng tiến - Ảnh 1
Tử vi học có nói, bước sang ngày 29, 30, 31/10, những tai vạ sẽ dần bay biến hết trong cuộc sống của người tuổi Dần, nhường chỗ cho các may mắn liên tục tới với họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp được Thực Thần ghé thăm trong 3 ngày cuối cùng của tháng 10. Cát thần chủ về tài lộc này sẽ mang đến những tin vui tiền bạc cho bạn, đặc biệt là với những người làm kinh doanh hay nghề tự do. Những làm công ăn lương cũng nhận nhiều khoản tiền trợ cấp bất ngờ, dù không nhiều nhưng cũng đủ sung túc những ngày cuối năm.

Chuyện tình cảm sẽ có nhiều ý kiến bất đồng và phản đối giữa những người đang yêu. Chuyện tình cảm chỉ có thể phát triển nếu biết cách hành xử, đối đãi đúng mực. Hãy chấp nhận khiếm khuyết của đối phương, đừng cố gắng đưa ra ý kiến trái chiều hoặc mong mỏi đi ngược với cá tính của họ.

Thần Tài tặng núi vàng trong ngày 29, 30, 31/10, TOP 3 con giáp may mắn được nước đẩy thuyền lên, lộc vàng sáng rõ, rộng đường thăng tiến - Ảnh 2
Tuổi Hợi là con giáp được Thực Thần ghé thăm trong 3 ngày cuối cùng của tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ mạnh mẽ, nóng nảy, dám nghĩ, dám làm. Bạn cũng thuộc tuýp người hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Con giáp này mang nhiều hoài bão, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường.

Sở hữu năng lực vượt trội và khả năng làm việc chăm chỉ, người tuổi Dần được khách hàng đánh giá cao, cấp trên ghi nhận. Trong ngày 29, 30, 31/10 là khoảng thời gian tốt để con giáp tuổi Tỵ phát triển sự nghiệp. Bạn sẽ nhận được cơ hội học tập, tu nghiệp để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Nhờ hiệu quả công việc vượt trội, cơ hội thăng chức, tăng lương của con giáp này rất lớn.

Thần Tài tặng núi vàng trong ngày 29, 30, 31/10, TOP 3 con giáp may mắn được nước đẩy thuyền lên, lộc vàng sáng rõ, rộng đường thăng tiến - Ảnh 3
Trong ngày 29, 30, 31/10 là khoảng thời gian tốt để con giáp tuổi Tỵ phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ Ba ngày 25/10, 3 con giáp tài vận bùng phát, nằm mát ăn bát vàng, tiền bạc phủ phê, phú quý đủ đầy

Sau ngày mai, thứ Ba ngày 25/10, 3 con giáp tài vận bùng phát, nằm mát ăn bát vàng, tiền bạc phủ phê, phú quý đủ đầy

Vận trình tiền tài, sự nghiệp, tình cảm của 3 con giáp sau đây đều thăng hoa vượt bậc sau ngày mai (25/10). Hãy xem đó là 3 con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 10 tử vi thứ 6 tử vi ngày 28/10/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến