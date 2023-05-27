THẦN TÀI SOI SÁNG: Các con giáp này tiền bạc xông xênh, tiêu xài xả láng, công việc thăng tiến, phất lên bất chấp trong 3 tháng tới

Kiếp Tài gây không ít sóng gió cho đường tài lộc của người tuổi Dần. Họa phá tài rình rập, bản mệnh cần quản lý tài sản của mình chặt chẽ cũng như bảo quản tiền bạc và đồ đạc, tránh để hớ hênh kẻo bị kẻ xấu trộm cắp. Những người có ý định đầu tư dù lớn hay nhỏ cũng cần phải thận trọng, không nên nghe theo những lời dụ dỗ mà vung tiền bừa bãi. Các công việc khác cũng khó mà được suôn sẻ. Con giáp này có thể phải chống đỡ với những khó khăn mà kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kị cố tình gây ra, cũng bởi vậy công việc khó hoàn thành như kế hoạch đã đề ra. Càng những lúc như vậy, bạn càng cần phải tỉnh táo để đưa ra những phương án giải quyết hiệu quả.

Mối quan hệ tình cảm của Dần cũng khá ảm đạm. Kim – Mộc xung khắc gây nên nhiều sóng gió cho các cặp đôi. Dù ở cạnh nhau nhưng mối quan hệ không còn được hòa hợp như xưa, tình cảm ngày càng phai nhạt, lại thêm những chuyện nảy sinh bất ngờ gây hiểu lầm khiến khoảng cách giữa hai người dần xa hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho thấy, đường danh vọng của người tuổi Mão thuận lợi may mắn nhờ quý nhân soi đường dẫn lối. Nguồn thu nhập lên xuống thất thường, thay vì đầu tư dàn trải thì bản mệnh nên tập trung vào thứ mang lại hiệu quả nhất, đừng quá tự tin về bản thân để rồi gánh hậu hoạ.

Tình cảm gia đình ảm đạm, cơm áo gạo tiền khiến bất đồng giữa đôi bên trở nên sâu sắc hơn, một người muốn chinh phục ước mơ còn một người thì lại quá thực tế.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bản mệnh nên vui mừng vì có Chính Tài trợ vận đem lại tin vui liên quan đến chức vụ, lương thưởng, chế độ. Con giáp này cứ kiên trì với công việc mình đang làm, mặc kệ thiên hạ bàn tán thì sẽ có ngày khiến người ta phải nể sát đất. Mặt tiền bạc nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tiền đẻ ra tiền nhờ bản mệnh biết cách làm ăn, nhanh nhẹn. Bản chất con giáp này là thích sống độc lập, ham kiếm tiền nên không chịu thua ai bao giờ về độ làm giàu.

Được Lục Hợp cục nâng đỡ nên vận tình cảm khởi sắc hơn mọi ngày. Gia đạo dễ có tin vui, người thân trong họ sắp đón thêm thành viên mới hoặc đón người từ xa về chơi vài ngày ở nhà bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm