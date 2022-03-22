THẦN TÀI sắp "điểm mặt gọi tên" các con giáp sau, không thu về TIỀN TỶ cũng được THĂNG CHỨC TĂNG LƯƠNG đầu tháng 4 tới

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 10:52

Đầu tháng 4 tới, các con giáp sau cực vượng về tiền bạc, có được khoản thu bất ngờ.

Tuổi Tý

THẦN TÀI sắp 'điểm mặt gọi tên' các con giáp sau, không thu về TIỀN TỶ cũng được THĂNG CHỨC TĂNG LƯƠNG đầu tháng 4 tới - Ảnh 1

Tuổi Tý được thăng tiến trong công việc vào tháng 4. Ảnh minh họa

Xem tử vi đầu tháng 4 tới của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Tý diễn ra vô cùng dễ dàng. Vốn là người nhiệt tình và tâm huyết nên cách thể hiện trong công việc của bản mệnh luôn nhận được đánh giá cao của cấp trên. Thêm chuyên môn vững vàng, sự kiên trì bền bỉ giúp bản mệnh có những bước tiến đáng kể trong tháng này.

Nguồn thu nhập tăng cao từ công việc chính lẫn phụ đem đến cho bản mệnh cuộc sống đáng mơ ước. 

Tuổi Sửu

THẦN TÀI sắp 'điểm mặt gọi tên' các con giáp sau, không thu về TIỀN TỶ cũng được THĂNG CHỨC TĂNG LƯƠNG đầu tháng 4 tới - Ảnh 2

Tuổi Sửu vượng cả tài lộc và công danh vào tháng tới. Ảnh minh họa

Tử vi đầu tháng 4 của 12 con giáp, tuổi Sửu đón một tháng vượng tài nhờ có Chính Tài nhập cục. Nguồn thu nhập ổn định giúp bản mệnh cảm thấy thoải mái, rủng rỉnh, không phải đau đầu suy nghĩ cách cân đối chi tiêu. Nhưng bạn cũng đừng vì thế mà vung tay quá trán, vẫn nên hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết.

Tuổi Tý có Chính Ấn cát tinh chiếu mệnh nên đường công danh sự nghiệp trong tháng tới được nhiều thuận lợi. Sự nhanh nhạy giúp bạn xử lý tình huống khá nhanh và linh hoạt. Bản mệnh đang tiến những bước chắc chắn trên con đường thành công, ngày càng tới gần mục tiêu hơn.

 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên đường tài lộc khá tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh đều thu được nhiều món lợi trong thời gian này.

Con đường sự nghiệp của tuổi Hợi đón nhận khá nhiều may mắn trong giai đoạn này. Những mối quan hệ mà bạn dày công gây dựng từ trước đang phát triển rất tốt và họ sẽ là những người giúp đỡ cho bạn về sau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

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