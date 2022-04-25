Thần Tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp sức khỏe dồi dào, ăn nên làm ra, được PHÚC TINH soi chiếu trong 15 ngày đầu tháng 5, sắp tới vượt vũ môn hóa rồng

Tâm linh - Tử vi 25/04/2022 00:35

Phúc tinh chiếu rọi, 3 con giáp may mắn đón sức khỏe dồi dào, ăn nên làm ra, được Thần Tài 'rót lộc' vào túi trong 15 ngày đầu tháng 5.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong 15 ngày đầu tháng 5 tới, tuổi Sửu có lộc trong chuyện kinh doanh nên những người đang tính chuyện làm ăn buôn bán có thể gặt hái được nhiều thành công, tài lộc ào ạt. Đây cũng là thời kỳ thiên thời địa lợi tuyệt vời, nếu tuổi Sửu chăm chỉ thì rất có thể sẽ trúng lớn.

Bên cạnh đó, tuổi Sửu còn có một may mắn lớn nữa mà không phải con giáp nào cũng có được, đó là chuyện sức khỏe. Là một trong số những con giáp vốn có sức khỏe tốt, song trong  tháng 5 tới đây, sức khỏe của bản mệnh sẽ còn được cải thiện hơn. Hầu như họ không ốm đau gì đáng kể ngoài vài lần "hắt hơi sổ mũi", từ đó có nhiều thời gian cống hiến cho công việc.

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Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong 15 ngày đầu tháng 5 tới, tuổi Sửu có lộc trong chuyện kinh doanh nên những người đang tính chuyện làm ăn buôn bán có thể gặt hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 15 ngày đầu tháng tới, tuổi Tuất gặp nhiều chuyện tốt lành và may mắn. Đây được cho là lúc bản mệnh làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt, thậm chí ngoài sự mong đợi của họ. Theo tử vi 12 con giáp, nếu biết nắm bắt thời cơ, con giáp may mắn có thể giàu lên trông thấy ngay trong giai đoạn này.

Ngoài ra, tuổi Tuất còn được cho là sẽ có sức khỏe cực tốt trong tháng 5 tới vì hầu như chẳng cần phải lo lắng điều gì. Việc duy trì chế độ ăn hợp lý, tập luyện thường xuyên và kiểm soát stress sẽ giúp bản mệnh giữ được phong độ.

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Trong 15 ngày đầu tháng tới, tuổi Tuất gặp nhiều chuyện tốt lành và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo sách tử vi 12 con giáp, 15 ngày đầu tháng 5 tới đây là thời cơ vàng cho việc kiếm tiền của tuổi Thìn và họ không nên bỏ lỡ. Thần Tài cực kỳ ưu ái cho Rồng khi liên tục trao cho họ những cơ hội kiếm tiền. 

Chưa hết, tuổi Thìn còn là một trong số ít những con giáp vừa nhiều tiền vừa khỏe mạnh trong giai đoạn này. Bản mệnh hầu như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại ngoài vài lần đau đầu, cảm cúm vặt vãnh.

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Thìn còn là một trong số ít những con giáp vừa nhiều tiền vừa khỏe mạnh trong giai đoạn này - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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