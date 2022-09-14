Thần Tài làm ngơ, 3 con giáp sau năm 2023 làm gì cũng bị vận xui bám theo, tiền tài thất thoát, sự nghiệp khó lòng thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 19:47

Năm 2023 do phạm phải Thái Tuế mà những con giáp sau đây liên tiếp gặp những chuyện xui xẻo, đen đủi trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Chia buồn với người tuổi Mão vì bạn là con giáp xui xẻo năm 2023, nhiều phương diện cuộc sống đều gặp phải trở ngại, nếu không cố gắng thì khó lòng vượt qua.

Công việc của con giáp này có dấu hiệu chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp bởi cho dù bạn đã rất chăm chỉ nhưng cạnh tranh, đấu đá lại càng lúc càng gay gắt.

Chẳng những vậy, bản mệnh còn gặp nhiều bế tắc trong cách nghĩ, hành sự chỉ chú tâm vào cảm nhận của bản thân mà thiếu sự quan sát tổng quan nên đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn. 

Hung vận còn khiến tiền bạc liên tục thất thoát, do đó đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này. Vấn đề lựa chọn đối tác chớ nên qua loa, nếu không bạn và đối phương có thể vướng phải tranh chấp liên quan tới tiền bạc mà cuối cùng thì bạn sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn.

Phương diện tình cảm khá ảm đạm, người độc thân dù vẫn có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò nhưng đa phần chẳng đi tới đâu. Tình cảnh dang dở vừa tốn công sức lại vừa dày vò tâm lý khiến bạn thêm mệt mỏi và chán chường. 

Với các cặp đôi, do tâm lý nhiều gút mắc, tự mình buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Quan hệ đôi bên ngày càng xa cách sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. 

Thần Tài làm ngơ, 3 con giáp sau năm 2023 làm gì cũng bị vận xui bám theo, tiền tài thất thoát, sự nghiệp khó lòng thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Trong năm 2023 đầy xui xẻo này, người tuổi Tị chẳng những ít nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ người khác mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá.

Họa thị phi, điều tiếng gièm pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió.

Các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn của bản mệnh khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài.

Trong năm, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản… cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm gây thiệt hại tiền của.

Phương diện tình cảm, vợ chồng hay đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ xảy ra mâu thuẫn. Đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ nhưng khơi mào những trận tranh luận nảy lửa chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế.

Trong khi đó, các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng. Niềm tin không đủ lớn thì sẽ luôn có sự nghi ngờ. Lời khuyên cho con giáp này là nên thành thật với nửa kia về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. 

Thần Tài làm ngơ, 3 con giáp sau năm 2023 làm gì cũng bị vận xui bám theo, tiền tài thất thoát, sự nghiệp khó lòng thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Các mối quan hệ xã giao không được tốt là 1 trong những lý do khiến người tuổi Dậu gặp phải nhiều bất lợi trong năm 2023. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng, áp lực.

Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh khiến công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối, làm phiền, bạn cũng cần nhắc mình bình tĩnh cư xử, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc.

Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. 

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn.

Tình cảm của con giáp xui xẻo năm 2023 này cũng có nhiều bất trắc khi bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau. Nếu bạn không biết kiềm chế cơn nóng nảy của mình thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất.

Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ chần chừ có thể khiến bạn đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy mà chỉ giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được.

Thần Tài làm ngơ, 3 con giáp sau năm 2023 làm gì cũng bị vận xui bám theo, tiền tài thất thoát, sự nghiệp khó lòng thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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