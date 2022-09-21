Thần Tài gõ cửa từ ngày 22/9, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, khai thông sự nghiệp, của cải chất đầy, phát tài lộc đầy đủ

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 17:00

Từ ngày 22/9, 3 con giáp vô cùng may mắn được gặp quý nhân, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Tiền bạc, tình duyên đều vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con giáp tuổi Mùi tính tình ôn hòa, thân thiện, dễ kết bạn. Bạn là người có từ tâm, hay giúp đỡ mọi người. Tính cách của bạn khá đơn giản, không thích cầu kỳ, phô trương. Người tuổi Mùi khá thông minh, sắc sảo, có tầm nhìn. 

Thần Tài gõ cửa từ ngày 22/9, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, khai thông sự nghiệp, của cải chất đầy, phát tài lộc đầy đủ - Ảnh 1
Con giáp này gặp được nhiều điều may mắn trong công việc. Người làm công ăn lương sẽ sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu đáng khích lệ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hợp với công việc đầu tư kinh doanh hơn là các công việc liên quan đến kỹ thuật, nghiên cứu. Tuy nhiên, một nhược điểm là người tuổi Mùi khá bảo thủ, không sẵn sàng lắng nghe những ý kiến góp ý. Nếu sửa được nét tính cách này, bạn sẽ tiến xa hơn trong công việc cũng như sự nghiệp.

Từ ngày 22/9, con giáp này gặp được nhiều điều may mắn trong công việc. Người làm công ăn lương sẽ sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu đáng khích lệ. Người làm kinh doanh thì chốt được thêm đơn hàng, đầu tư đâu sinh lời đó, tiền tài chảy vào nhà như nước. 

Tuổi Tuất

Theo tử vi học, Từ ngày 22/9, những người tuổi Tuất sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh, vận may thăng tiến đều đặn, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Họ cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi hanh thông.

Thần Tài gõ cửa từ ngày 22/9, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, khai thông sự nghiệp, của cải chất đầy, phát tài lộc đầy đủ - Ảnh 2
Tuổi Tuất sẽ có nhiều bất ngờ đến, chẳng hạn như đổi nhà to hơn, sửa sang nhà đẹp hơn hoặc thu được món hời lớn từ đầu tư... - Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương sẽ được tăng lương, thưởng lớn còn kinh doanh buôn bán sẽ phát đạt, giàu có. Ngoài ra, tuổi Tuất sẽ có nhiều bất ngờ đến, chẳng hạn như đổi nhà to hơn, sửa sang nhà đẹp hơn hoặc thu được món hời lớn từ đầu tư...

Những điều may mắn này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ. Sau thời gian dài gặp khó khăn, bế tắc trong công việc, cuối cùng con giáp này giải quyết được loạt vấn đề. 

Tuổi Dậu

Từ ngày 22/9, người tuổi Dậu sẽ có công việc vô cùng ổn định, cuộc sống gia đình cũng khá hạnh phúc vì luôn được người bạn đời yêu thương, và hết lòng chăm sóc bạn. Đối với những tuổi Dậu làm kinh doanh tuần này thu về nhiều hợp đồng lớn nhờ những thành quả mà bạn chăm chỉ trước đó giờ đây bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thần Tài gõ cửa từ ngày 22/9, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, khai thông sự nghiệp, của cải chất đầy, phát tài lộc đầy đủ - Ảnh 3
Đường tài lộc người tuổi Dậu sẽ có một tuần mới ổn định tâm lý, vui vẻ, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh đầy ví. Nếu tuổi Dậu đang định mở rộng kinh doanh thì đây chính là cơ hội tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung tử vi cho thấy, người tuổi Dậu chỉ việc ngồi tận hưởng của bạn. Bạn sẽ được cấp trên đã nhìn ra năng lực dư thừa của bạn có ý muốn thăng quan tiến chức cho bạn.

Về đường tài lộc người tuổi Dậu sẽ có một tuần mới ổn định tâm lý, vui vẻ, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh đầy ví. Nếu tuổi Dậu đang định mở rộng kinh doanh thì đây chính là cơ hội tốt, hãy biết nắm bắt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn. Bạn đã luôn cố gắng hết sức và nay là lúc bạn sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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