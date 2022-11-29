Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 2h khuya Thứ 5 ngày 1/12: Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc nhân đôi, tiền đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 04:00

Dự đoán vào khung giờ này có 3 con giáp sau đón nhận tài lộc như diều gặp gió, bản mệnh vượng phát vì được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường dễ chiếm được lòng tin của người khác. Họ thực sự là những người đáng tin cậy, đã nói là sẽ làm. Họ không bao giờ lợi dụng ai và càng không lừa dối người khác. Thậm chí, người tuổi Mùi có thể hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của tập thể. Theo tử vi, vận trình của người tuổi này càng về sau càng thêm phần thuận lợi. 

Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 2h khuya Thứ 5 ngày 1/12: Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc nhân đôi, tiền đếm không xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào thời điểm này, người tuổi Mùi sẽ mở ra cho mình con đường suôn sẻ hơn. Dù làm việc trong lĩnh vực nào, họ cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, có được những bước tiến quan trọng. Các mục tiêu đã đặt ra sẽ dần đạt được, người tuổi Mùi sẽ rủng rỉnh và tự tin hơn, nhận được sự đánh giá cao của mọi người.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn tìm kiếm cơ hội tốt để phát triển bản thân, để thay đổi mọi thứ xung quanh ngày càng tốt hơn. Những người tuổi Tuất dù không có xuất phát điểm tốt đẹp nhưng họ có bản lĩnh tuyệt vời, nhờ vậy mà mọi khó khăn thử thách đều tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. 

Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 2h khuya Thứ 5 ngày 1/12: Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc nhân đôi, tiền đếm không xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm này trở đi cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước lên tầm cao mới, họ sẽ tìm kiếm cơ hội tốt trong sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Tuất luôn khao khát làm giàu vì vậy trong tháng này, họ sẽ tìm được cơ hội đổi vận, nếu như biết nắm bắt thì sẽ thăng hoa bất ngờ. 

Tuổi Tỵ

Từ khung giờ này, Hỏa sinh Thổ giúp vận trình tình cảm của tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc, bạn và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong thời gian vừa qua. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy hai bạn quan tâm tới đối phương hơn cái tôi của mình.

Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 2h khuya Thứ 5 ngày 1/12: Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc nhân đôi, tiền đếm không xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, người tuổi Mùi có thể nhận được thành quả gấp đôi với một nửa nỗ lực trong mọi việc họ làm, sự nghiệp sẽ xoay chuyển đúng lúc, nhất định có thể xoay chuyển trong tương lai. Sự hài hòa và vẻ đẹp, hạnh phúc và ngọt ngào.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Nhà tiên tri mù dự đoán vào 15h chiều Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ

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3 con giáp được Thần Tài đón chào, phúc lộc dồi dào, có thể 'kiếm bộn tiền' và khả năng đón nhận nhiều điều tốt đẹp nhất

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