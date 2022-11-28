Tử vi 13h chiều Thứ 4 ngày 30/11, Cát Thần dự đoán, 3 con giáp phúc khí trời ban, giàu sang vượng phát, cát lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 10:15

Mỗi chúng ta đều có một số phận khác nhau và một cuộc đời khác nhau. Có người sinh ra phú quý, cả đời vô lo. Trong đó có 3 con giáp được ban tiềm năng trở nên giàu có hơn trong khung giờ này.

 

Tuổi Tỵ

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Tỵ đã có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng và có bước tiến đầy hứa hẹn trong. Theo tử vi, chỉ số tổng thể của tuổi Tỵ tăng vọt. Về tình cảm, những chú Rắn nhờ được quý nhân giúp đỡ nên càng thêm phần thuận lợi.

Tử vi 13h chiều Thứ 4 ngày 30/11, Cát Thần dự đoán, 3 con giáp phúc khí trời ban, giàu sang vượng phát, cát lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với các cặp đôi, khi có vấn đề phát sinh hãy cùng nhau giải quyết, nói ra suy nghĩ của mình và lắng nghe đối phương, chớ giữ trong lòng rồi nảy sinh tâm trạng tiêu cực. Về tài lộc, thu nhập có xu hướng tăng nhẹ, bản mệnh nên tập trung đẩy mạnh tiết kiệm, chuẩn bị cho tương lai. Về công việc, những khó khăn trước đó đều được giải quyết nhanh chóng.

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ từ khung giờ này được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.

Tử vi 13h chiều Thứ 4 ngày 30/11, Cát Thần dự đoán, 3 con giáp phúc khí trời ban, giàu sang vượng phát, cát lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ đón một quãng thời gian cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ hôm nay được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.

Tử vi 13h chiều Thứ 4 ngày 30/11, Cát Thần dự đoán, 3 con giáp phúc khí trời ban, giàu sang vượng phát, cát lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ đón một ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 8h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn, Tài Lộc bao la, Tiền Bạc đầy tủ, gia đình sung túc ấm no

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Những người thuộc 3 con giáp sau vận trình hứa hẹn có sự thay đổi tích cực, không những sự nghiệp thăng hoa mà tài lộc của họ cũng sẽ rủng rỉnh, vượng phát.

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