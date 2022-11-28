Nhà tiên tri mù dự đoán vào 15h chiều Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 10:45

3 con giáp được Thần Tài đón chào, phúc lộc dồi dào, có thể 'kiếm bộn tiền' và khả năng đón nhận nhiều điều tốt đẹp nhất

 

Tuổi Mão

Theo tử vi dự đoán từ khung giờ này người tuổi Mão sẽ đầy may mắn. Họ là những người đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy và biết nắm bắt cơ hội để mở rộng sự nghiệp. Cuối ngày này sẽ là khoảng thời gian những chú Mèo công danh vượng phát, có cơ hội gặp quý nhân cao, dự báo sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong sự nghiệp.

Nhà tiên tri mù dự đoán vào 15h chiều Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão vốn nghiêm khắc trong công việc, tự đặt ra cho mình những yêu cầu khắt khe. Hãy phát huy thế mạnh của mình, giữ tinh thần tốt, con giáp này sẽ mở ra những cánh cửa đầy hứa hẹn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, người tuổi Mão còn độc thân sẽ có đường tình duyên hứa hẹn hơn.

Tuổi Ngọ

Từ khung giờ này, sự tự hài lòng mang lại cho tuổi Ngọ cảm giác hạnh phúc. Không ai có thể khiến bạn đánh mất niềm vui của chính mình. Khi bạn biết thế nào là đủ, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Thái Âm cát tinh hỗ trợ cho nhân duyên của bản mệnh, đặc biệt là đối với nữ giới. Bạn cảm thấy tin tưởng người khác giới hơn và chịu mở lòng đón nhận tình cảm của họ. 

Nhà tiên tri mù dự đoán vào 15h chiều Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có đôi tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Hai người sống thật với cảm xúc của mình và luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện, nhờ thế mà mối quan hệ đôi bên ngày một gắn kết. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có nhiều điều kiện thuận lợi trong tuần này. Bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Người làm ăn kinh doanh hẳn sẽ kiếm được một khoản kha khá do công việc tiến triển đều đặn, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt. Đặc biệt những người tuổi Sửu cũng rất chăm chỉ, luôn nỗ lực hết mình cho công việc nên họ dễ dàng thành công.

Nhà tiên tri mù dự đoán vào 15h chiều Thứ 4 ngày 30/11: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, cuộc sống của người tuổi Sửu đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Thời điểm này, tuổi Sửu sẽ đón nhận vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ. Chỉ cần nắm bắt và tận dụng được những cơ hội thì việc kiếm ra nhiều tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ là điều nằm trong tầm tay.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 11h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiễn biệt nghèo khó, đào trúng mỏ vàng

Đúng 11h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiễn biệt nghèo khó, đào trúng mỏ vàng

Những người thuộc 3 con giáp này luôn có ý thức hoàn thiện bản thân mình, làm việc gì cũng nỗ lực, chăm chỉ. Từ khung giờ này sẽ là khoảng thời gian họ mở ra cơ hội sự nghiệp, tài lộc đến từ mọi hướng.

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