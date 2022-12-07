Thần Tài đến cửa, 3 con giáp phúc lộc song toàn, tình tiền đi đôi, vươn lên giàu khủng trong 15 ngày tới (8-22/12)

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 19:47

Theo tử vi trong 15 ngày tới xuất hiện sao Thiên Phúc trợ mệnh 3 con giáp may mắn gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Dần

Tuổi Dần gạt bỏ khó khăn vươn lên trở thành con giáp may mắn trong 15 ngày tới. Thời điểm này mọi tinh hoa đất trời đều hướng về con giáp Dần, lại thêm được Tam Hội nâng đỡ, che chở mà tuổi Dần chứng minh được năng lực bản thân, nói được làm được. 

Mọi phương diện, lĩnh vực bạn theo đuổi đều được bạn thực hiện một cách nghiêm túc, đầu tư không ít thời gian và sức lực mà mang lại kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng. Những người làm công ăn lương công việc ổn định dễ có cơ hội thăng tiến.

Thời tới không kịp cản, tài lộc đổ về cửa, tiền tiêu không cần suy nghĩ mà tình duyên cũng thắm nồng hạnh phúc. 

Thần Tài đến cửa, 3 con giáp phúc lộc song toàn, tình tiền đi đôi, vươn lên giàu khủng trong 15 ngày tới (8-22/12) - Ảnh 1
Tuổi Dần gạt bỏ khó khăn vươn lên trở thành con giáp may mắn trong 15 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi trong 15 ngày tới, người tuổi Thân vận trình lên hương, may mắn dồn dập. Sau bao vất vả, con giáp có cú lộn ngược dòng ngoạn mục, từng bước chạm vào đỉnh cao danh vọng. Thân có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, được cấp trên và đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Thậm chí, tuổi Thân có khả năng chạm tay đến một vị trí quan trọng trong tập thể, chứng tỏ được năng lực chuyên môn cũng như tài năng lãnh đạo của bản thân.

Trong thời gian này, bản mệnh càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều.

Thần Tài đến cửa, 3 con giáp phúc lộc song toàn, tình tiền đi đôi, vươn lên giàu khủng trong 15 ngày tới (8-22/12) - Ảnh 2
Tử vi trong 15 ngày tới, người tuổi Thân vận trình lên hương, may mắn dồn dập. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Trâu đã thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Sửu cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến trong 15 ngày tới, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Thần Tài đến cửa, 3 con giáp phúc lộc song toàn, tình tiền đi đôi, vươn lên giàu khủng trong 15 ngày tới (8-22/12) - Ảnh 3
Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình trong 15 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Chờ đến thứ Bảy (10/12), 3 con giáp đích thị là con cưng Thần Tài, tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát

Chờ đến thứ Bảy (10/12), 3 con giáp đích thị là con cưng Thần Tài, tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát

Tử vi trong thứ Bảy (10/12) có những con giáp này cầu được ước thấy, tiền bạc, công danh đều như mong muốn.

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