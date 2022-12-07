Chỉ trong 5 ngày tới (8-12/12), Thần Tài gõ cửa từng nhà 3 con giáp này, tiền bạc ập đến, hỷ sự vây quanh, thuận lợi thăng quan tiến chức trong cuối năm

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 14:38

Bước sang 5 ngày tiếp theo (8-12/12) có 3 con giáp gặt hái nhiều vận may tài lộc, kiểu gì cũng thoát nghèo khó.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang 5 ngày tiếp theo (8-12/12), tuổi Ngọ đón nhận nhiều khoản tiền đổ về túi dồn dập, không còn vấn đề chi tiêu nào cản trở được bạn tiến bước. 

Với những người làm công ăn lương đạt được thành tích công việc đáng nể, những khoản lương thưởng hay hoa hồng đều nồng thắm, hậu hĩnh, khoản tiền này rất xứng đáng với công sức của bạn bỏ ra. 

Tuổi Ngọ thậm chí còn nắm được cơ hội làm giàu từ các nghề tay trái, cải thiện thu nhập cũng như thu về tay kinh nghiệm dồi dào. Những người buôn bán nhỏ lẻ gặp thời mà hút khách. Lúc này bạn nên mở rộng mối quan hệ xã giao, tiếp xúc nhiều hơn với các đối tác, việc này sẽ giúp cho con đường tiến thân, kiếm tiền hanh thông hơn trước. 

Chỉ trong 5 ngày tới (8-12/12), Thần Tài gõ cửa từng nhà 3 con giáp này, tiền bạc ập đến, hỷ sự vây quanh, thuận lợi thăng quan tiến chức trong cuối năm - Ảnh 1
Bước sang 5 ngày tiếp theo (8-12/12), tuổi Ngọ đón nhận nhiều khoản tiền đổ về túi dồn dập. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

5 ngày tiếp theo (8-12/12), cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát.

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành "đại gia lắm tiền nhiều của".

Chỉ trong 5 ngày tới (8-12/12), Thần Tài gõ cửa từng nhà 3 con giáp này, tiền bạc ập đến, hỷ sự vây quanh, thuận lợi thăng quan tiến chức trong cuối năm - Ảnh 2
5 ngày tiếp theo (8-12/12), cung tài bạch của tuổi Mùi xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp có tài năng, nhãn quan tinh tường. Họ cũng tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Nhờ vượng vận quý nhân nên Mão gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

5 ngày tiếp theo (8-12/12), các kế hoạch của Mão tiến triển nhịp nhàng đúng như dự kiến. Đây là bước đệm để con giáp này thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ, tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm tích lũy.

Tất nhiên vẫn có những trắc trở xảy đến nhưng Mão biết cách bình tĩnh giải quyết nên có thể thoát khỏi vận xui. Từ đó kiếm được nhiều tiền hơn, tài lộc cũng theo đó đi lên.

Chỉ trong 5 ngày tới (8-12/12), Thần Tài gõ cửa từng nhà 3 con giáp này, tiền bạc ập đến, hỷ sự vây quanh, thuận lợi thăng quan tiến chức trong cuối năm - Ảnh 3
5 ngày tiếp theo (8-12/12), các kế hoạch của Mão tiến triển nhịp nhàng đúng như dự kiến. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi ngày 7/12 tử vi 12 con giáp ngày 7/12 tu vi ngay 7/12

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an