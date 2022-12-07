Chờ đến thứ Bảy (10/12), 3 con giáp đích thị là con cưng Thần Tài, tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 14:43

Tử vi trong thứ Bảy (10/12) có những con giáp này cầu được ước thấy, tiền bạc, công danh đều như mong muốn.

Tuổi Tuất

Nhờ được Nhị Hợp cùng Tam Hội khai sáng mà thời điểm này với tuổi Tuất hạnh phúc vô biên, gặp được ý trung nhân mà bấy lâu nằm mơ chưa tìm kiếm được. 

Vận trình tài lộc trong thứ Bảy (10/12) cũng không kém phần dồi dào, vượng phát. Bản mệnh làm đâu thắng đó, bán gì lãi đó, trăm trận trăm thắng. 

Với những người làm công ăn lương bắt đầu tính đến chuyện rẽ hướng sang kinh doanh mà cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, chỉ bảo tận tình mà chẳng có gì có thể cản trở được bạn. Nếu chính xác bạn đang ấp ủ một kế hoạch, hay một dự định nào đó cho tương lai thì đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội làm giàu ngàn năm có một. 

Chờ đến thứ Bảy (10/12), 3 con giáp đích thị là con cưng Thần Tài, tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát - Ảnh 1
Vận trình tài lộc trong thứ Bảy (10/12) của tuổi Tuất cũng không kém phần dồi dào, vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Bảy (10/12) sẽ là mốc thời gian quan trọng đối với những người tuổi Ngọ vì đây là thời gian mà họ có nhiều thay đổi mang tính tích cực nhất. Không chỉ nổi bật với sự năng động, nhiệt tình và thân thiện, những người thuộc tuổi Ngọ luôn biết cách giúp bản thân đổi mới.

Trong công việc, họ sẵn sàng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau chứ không bao giờ chịu đứng mãi một chỗ. Ngoài ra, những người tuổi Ngọ không ngừng vận động và khám phá ra những điểm đặc biệt trong công việc để bản thân có thể nâng cao trình độ của mình. 

Thứ Bảy (10/12) được hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Ngọ nhiều cơ hội tốt để phát huy được sở trường của mình. Đặc biệt những người tuổi Ngọ đang làm các nghề tự do như kinh doanh, phóng viên, nhiếp ảnh… thì sắp tới đây chính là bước đệm đưa họ đến thành công sau đó.

Chờ đến thứ Bảy (10/12), 3 con giáp đích thị là con cưng Thần Tài, tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát - Ảnh 2
Thứ Bảy (10/12) được hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Ngọ nhiều cơ hội tốt để phát huy được sở trường của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi trong 12 con giáp thì những người tuổi Dần thường có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế và rất dễ mềm lòng. Trong những chuyện lớn những người tuổi Dần không bao giờ làm việc hấp tấp. Trong công việc, họ luôn suy nghĩ một cách gọn gàng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, giải quyết các khúc mắc một cách thỏa đáng.

Tuổi Dần cũng chính là con giáp luôn thân thiện, thẳng thắn và thành thật với mọi người. Họ không thích nói chuyện vòng vo. Chính vì vậy, người tuổi Dần luôn được tôn trọng và đánh giá cao dễ dàng được đề bạt cất nhắc. Cuộc sống của những người tuổi Dần trong thứ Bảy (10/12) trở đi sẽ vô cùng thuận lợi viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ họ.

Chờ đến thứ Bảy (10/12), 3 con giáp đích thị là con cưng Thần Tài, tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, sự nghiệp thênh thang, giàu sang vượng phát - Ảnh 3
Cuộc sống của những người tuổi Dần trong thứ Bảy (10/12) trở đi sẽ vô cùng thuận lợi viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 10 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp 'tiền căng ví, tình căng tim', hưởng lộc Thần Tài, làm đâu thắng đó, hưởng ngàn điều may

Đúng 10 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp 'tiền căng ví, tình căng tim', hưởng lộc Thần Tài, làm đâu thắng đó, hưởng ngàn điều may

Bước vào 10 ngày cuối tháng 12, xin được chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc, làm ăn suôn sẻ, bắt trúng hố vàng.

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