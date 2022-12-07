Đúng 10 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp 'tiền căng ví, tình căng tim', hưởng lộc Thần Tài, làm đâu thắng đó, hưởng ngàn điều may

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 10:53

Bước vào 10 ngày cuối tháng 12, xin được chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc, làm ăn suôn sẻ, bắt trúng hố vàng.

Tuổi Dần

Chúc mừng con giáp Dần là con giáp hạnh phúc, giàu sang trong 10 ngày cuối tháng 12, này. Giai đoạn hoàng kim đến rất gần, với con giáp tuổi Dần nhờ được Cát Tinh soi chiếu mà đạt những thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được cơn mưa lời khen đến từ đồng nghiệp, cấp trên và hơn hết là thu về tay một khoản tiền lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ không ngớt. 

Với những người làm kinh doanh khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, không đối thủ nào dám cạnh tranh. Từ đó mà ngày càng tiếp cận với đông đảo khách hàng. Với những người làm công ăn lương bởi thành tích công việc vượt trội mà nhận được những khoản tiền thưởng cao, đóng góp không nhỏ cho tập thể. 

Lúc này rất thích hợp để bản mệnh nghiên cứu về thị trường kinh doanh mà định hướng mở rộng quy mô, tuy có thêm phần vất vả nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Đúng 10 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp 'tiền căng ví, tình căng tim', hưởng lộc Thần Tài, làm đâu thắng đó, hưởng ngàn điều may - Ảnh 1
Giai đoạn hoàng kim đến rất gần, với con giáp tuổi Dần nhờ được Cát Tinh soi chiếu mà có được cuộc sống thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp được định sẵn mang số phú quý, hưởng cuộc sống sung túc. Bản mệnh có tính cách hiền lành, tốt bụng, dĩ hòa vi quý nên luôn được mọi người yêu quý và có quý nhân phù trợ.

Trong khoảng thời gian 10 ngày cuối tháng 12, hỷ sự liên tục tìm đến tuổi Hợi. Con giáp này được quý nhân dẫn đường chỉ lối trong mọi mặt của cuộc sống. Nhờ vậy, bản mệnh không sợ khó khăn, dám đối đầu với thử thách để vươn lên. Người tuổi Hợi có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt thành công trong công việc. Sự nghiệp vượng phát mang đến nguồn tài lộc, tiền bạc không nhỏ cho người tuổi Hợi.

Đúng 10 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp 'tiền căng ví, tình căng tim', hưởng lộc Thần Tài, làm đâu thắng đó, hưởng ngàn điều may - Ảnh 2
Trong khoảng thời gian 10 ngày cuối tháng 12, hỷ sự liên tục tìm đến tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 10 ngày cuối tháng 12, chính là lúc để Dậu cải thiện tình hình. Nhờ được Tam Hợp che chở mà công việc và tài lộc của Dậu đều khởi sắc, mưu sự dễ thành. Dậu gặp được những người bạn tốt và mang đến cho họ cơ hội để phát triển.

Về tài lộc, người làm kinh doanh có thể thu về lợi nhuận không nhỏ, người làm công ăn lương đạt được nhiều kết quả khả quan, nhận lương thưởng xứng đáng. Chỉ cần bạn nỗ lực vượt qua khó khăn và thể hiện bản thân mình để xây dựng nền móng vững chắc thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ có được thành công như mong đợi.

Đúng 10 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp 'tiền căng ví, tình căng tim', hưởng lộc Thần Tài, làm đâu thắng đó, hưởng ngàn điều may - Ảnh 3
Nhờ được Tam Hợp che chở mà công việc và tài lộc của Dậu đều khởi sắc, mưu sự dễ thành. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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